Apple TV+: film al cinema prima che in streaming?

Marco Grigis,

Apple TV+, il servizio di streaming video di Apple previsto per novembre, sta già attirando le curiosità di molti appassionati. Non solo per il suo prezzo accessibile – solo 4.99 euro al mese – ma anche per la qualità delle produzioni, basti pensare al grande successo dei trailer di serie come “The Morning Show” e “See”. Oggi emergono importanti dettagli sui film che il gruppo di Cupertino sta producendo: a quanto pare, l’azienda starebbe pensando a una release nelle sale prima dell’apparizione sulle piattaforme di streaming.

Secondo quanto riferito dal The Wall Street Journal, e riportato da MacRumors, Apple avrebbe avviato delle consultazioni con alcune catene cinematografiche a stelle e strisce, per organizzare delle proiezioni dei propri film. Il gruppo di Cupertino, infatti, starebbe pensando a un modello di distribuzione abbastanza classico per i lungometraggi: prima al cinema e, solo in un secondo momento, anche sulla sua piattaforma di streaming.

Le tempistiche al momento non sono note, poiché ogni Paese impone delle finestre diverse tra la disponibilità nelle sale e l’effettiva visione in streaming. La media è di circa 90 giorni, tuttavia vi sono delle importanti eccezioni. Per quale ragione, tuttavia, il gruppo di Apple Park avrebbe deciso di seguire questa strategia?

La risposta potrebbe essere abbastanza semplice, seppur non scontata. La disponibilità al cinema prima che online, infatti, permetterebbe all’azienda di Cupertino di escludere qualsiasi problema nel candidarsi agli eventi di premiazione. Basti pensare a Cannes, ad esempio, dove da qualche anno vi è un tira e molla tra Netflix e gli organizzatori del Festival, proprio poiché il colosso delle streaming raramente ricorre alle sale, preferendo comunque una release contemporanea tra offline e online.

Così come già anticipato, Apple TV+ sarà disponibile dal mese di novembre, anche in Italia, a un prezzo di 4.99 euro al mese e la possibilità di condivisione con tutta la famiglia.