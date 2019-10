Google Pixel 4 in vendita dopo OnePlus 7T

Luca Colantuoni,

Google ha indirettamente confermato che i nuovi Pixel 4 arriveranno sul mercato dopo il OnePlus 7T. L’annuncio dei due smartphone avverrà durante l’evento del 15 ottobre, ma le vendite dovrebbero iniziare dopo il 18 ottobre.

L’azienda di Mountain View ha comunicato, tramite l’account Android su Twitter, che il OnePlus 7T sarà il primo smartphone con Android 10 ad arrivare sul mercato. Il riferimento è probabilmente agli Stati Uniti, visto che la presentazione “internazionale” del OnePlus 7T avverrà il 10 ottobre a Londra. Al momento lo smartphone è disponibile solo in India. Si tratta comunque di un evento raro, in quanto uno smartphone non Google con il nuovo sistema operativo sarà in vendita prima dei Pixel.

The new #OnePlus7T is the first device to ship with #Android10. It’s helpful, secure, and a 10/10. pic.twitter.com/QX3Q30hALq — Android (@Android) September 26, 2019

Per preparare il lancio della nuova serie, Google ha iniziato a pubblicare su YouTube alcune brevi clip con l’hashtag #SwitchtoPixel. Non è chiaro se le persone nei video parlano dei Pixel 4, ma ci sono riferimenti alla qualità delle fotocamere, alla durata della batteria, alla presenza delle app Google più popolari e allo spazio di storage illimitato offerto da Google Foto. I Pixel 4 dovrebbero avere due fotocamere posteriori da 12,2 e 16 megapixel, abbinati ad obiettivi standard e tele con zoom ottico 5x, mentre per la fotocamera frontale di prevede un sensore da 8,1 megapixel.

Una delle funzionalità più attese è quella che permette di sfruttare la modalità notturna per scattare foto alle stelle. Entrambi i modelli avranno una cornice superiore piuttosto ampia, in quanto sono presenti numerosi sensori per Face Unlock e Motion Sense, come si può vedere nel video pubblicato da Google:

La principale differenza tra i due modelli sarà rappresentata dallo schermo OLED: 5,7 pollici per Pixel 4 e 6,2 pollici per Pixel 4 XL, entrambi con refresh rate di 90 Hz. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore Snapdragon 855, 6 GB di RAM e 128 GB di storage.