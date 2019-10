Microsoft annuncia la nuova Ergonomic Keyboard

Filippo Vendrame,

Accanto ai nuovi Surface Laptop 3, Surface Pro 7, Surface Pro X, Surface Neo e Surface Duo, Microsoft ha presentato anche alcuni accessori. La casa di Redmond ha, infatti, svelato la nuova Ergonomic Keyboard caratterizzata da un nuovo design, da un rinnovato poggi-polsi e da tasti a scelta rapida dedicati. Un prodotto progettato esplicitamente per la produttività e per consentire il massimo comfort soprattutto per chi utilizza per lunghe ore un computer.

La nuova Ergonomic Keyboard di Microsoft si può già preordinare al prezzo di 59,99 dollari. Contestualmente, arriva anche il nuovo Microsoft Ergonomic Mouse. Sviluppato per essere leggero e resistente, riduce l’affaticamento e offre un ottimo controllo. Anche in questo caso è adatto a tutti coloro che lavorano molte ore al giorno al computer. Può essere preordinato al prezzo di 39,99 dollari.

Tra i nuovi accessori presentati dalla casa di Redmond, anche un refresh dei mouse e tastiere Bluetooth. Il nuovo mouse Bluetooth ha un design compatto ed è offerto in 4 colori. Microsoft dichiara sino a 12 mesi per la durata della batteria. Dispone del supporto al Bluetooth 5.0 LE. In preordine a 19,99 dollari.

La nuova tastiera Bluetoth si caratterizza per la presenza di tasti a scelta rapida che permettono di risparmiare tempo. In preordine a 39,99 dollari.

Nessuna informazione sulla disponibilità in Italia ma è difficile pensare che non possano arrivare in futuro.