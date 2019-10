Apple TV+ e Apple Music: presto un bundle?

Marco Grigis,

Apple potrebbe presto offrire un bundle per l’abbonamento contemporaneo ad Apple TV+ e Apple Music, i suoi due servizi di streaming video e musicale. L’indiscrezione è stata pubblicata qualche giorno fa dal Financial Times, ma al momento non vede alcuna conferma diretta da parte dell’azienda di Cupertino. Se così fosse, potrebbe trattarsi di una soluzione particolarmente allettante per gli appassionati del marchio.

Secondo quanto riferito dalla testata statunitense, la società di Apple Park avrebbe già avviato degli incontri con i rappresentanti delle etichette discografiche, per proporre loro il bundle tra Apple TV+ e Apple Music. A oggi non giungono dettagli sulla possibile approvazione dai partner di Cupertino, così come nemmeno sui prezzi del pacchetto cumulativo.

Apple TV+, così come già ampiamente noto, sarà disponibile in oltre 100 Paesi mondiali a partire dal primo di novembre: l’accesso alla piattaforma sarà offerto a 4.99 euro al mese, con la possibilità di approfittare di 7 giorni di visione gratuita e di condividere l’abbonamento tramite Condivisione Famiglia. Inoltre, per chi acquisterà un nuovo dispositivo targato mela morsicata, vi sarà la possibilità di approfittare gratuitamente di ben un anno d’accesso al servizio.

Considerando come Apple Music costi oggi 9.99 euro al mese, The Next Web sottolinea come il bundle potrebbe arrivare a costare 12 o 13 euro. Il gruppo californiano ha molto spazio d’azione sulla gestione dei prezzi per lo streaming video, poiché la maggior parte delle produzioni sono in-house, mentre non può permettersi grandi tagli con l’industria musicale, dato il nodo delle royalties.

Al momento non è dato sapere se Apple riuscirà nel suo intento, né quando il pacchetto onnicomprensivo verrà effettivamente proposto al pubblico. Nel frattempo sale la febbre per Apple TV+, con l’apertura dei battenti ormai fra pochissime settimane: alcuni trailer, come quelli di “The Morning Show” e di “Sea”, sono già campioni di visualizzazioni su YouTube.