Google Pixelbook Go, un Chromebook economico

Luca Colantuoni,

Oltre ai Pixel 4, Google ha annunciato il Pixelbook Go, un Chromebook economico con schermo da 13,3 pollici. Il notebook viene offerto in quattro configurazioni, quindi è possibile scegliere quella che soddisfa le proprie esigenze. Purtroppo non è prevista la distribuzione in Italia.

Il Pixelbook Go è in pratica la versione economica del Pixelbook annunciato nel 2017. Invece del telaio in alluminio con angoli netti, Google ha utilizzato un telaio in lega di magnesio con angoli arrotondati. La parte inferiore ha una superficie ondulata che somiglia vagamente ad una tavola per il bucato. Due i colori offerti da Google: Just Black e Not Pink. Lo schermo da 13,3 pollici, disponibile con risoluzioni full HD (1920×1080 pixel) e 4K (3840×2160 pixel), è touch, ma non ruota di 360 gradi come il Pixelbook.

La dotazione hardware comprende i processore Intel Core m3, i5 e i7 di ottava generazione, 8/16 GB di RAM e SSD da 64/128/256 GB. La tastiera retroilluminata ha tasti silenziosi (Hush Keys). Ai suoi lati ci sono gli altoparlanti stereo. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac e Bluetooth 4.2. Sono inoltre presenti due porte USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri e la webcam da 2 megapixel. Assenti lo slot microSD e il lettore di impronte digitali.

La batteria ha un’autonomia massima di 12 ore e supporta la ricarica rapida. Il sistema operativo è ovviamente Chrome OS. Il Pixelbook Go sarà disponibile in tra paesi (Stati Uniti, Canada e Regno Unito). I prezzi sono i seguenti:

schermo full HD, Intel Core m3, 8 GB di RAM, SSD da 64 GB: 649,00 dollari

schermo full HD, Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB: 849,00 dollari

schermo full HD, Intel Core i5, 16 GB di RAM, SSD da 128 GB: 999,00 dollari

schermo 4K, Intel Core i7, 16 GB di RAM, SSD da 256 GB: 1.399,00 dollari