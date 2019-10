Apple TV 4K: scoperta una porta Lightning

Marco Grigis,

All’interno di Apple TV 4K, il set-top box lanciato da Apple nel 2017, è nascosto un connettore Lightning. È quanto ha scoperto Kevin Bradley, esperto di hardware targato mela morsicata, nel corso di una revisione del teardown del dispositivo. La porta in questione sarebbe stata mimetizzata da Apple, nelle vicinanze del connettore Ethernet, e l’universo degli sviluppatori è in fermento. Molti sostengono infatti che, se si troverà un modo efficace per sfruttare il connettore, il firmware del dispositivo potrà essere modificato a piacere.

Come facile intuire, la connessione Lightning in questione non prevede un connettore completo, bensì solamente i suoi classici pin. Questi si trovano a pochi millimetri dalla porta Ethernet sulla scheda logica di Apple TV 4K e, al momento, nessun esperto l’aveva scovata. Così come lo stesso Bradley ha dichiarato sulla piattaforma Twitter, la scoperta è stata una vera e propria sorpresa:

Nessuno di noi ha mai osservato così da vicino l’hardware di Apple TV 4K. […] Ci vorrà del tempo per capire cosa sia possibile fare e come.

Steven Barker, un esperto in modding dispositivi, ha aggiunto come dall’esterno i pin siano raggiungibili tramite un piccolo e quasi invisibile pannello in plastica, quest’ultimo rimovibile: si sospetta, di conseguenza, che Apple abbia a disposizione qualche forma di connettore a scopo di diagnostica, capace di far contatto con i pin in questione una volta adagiato all’interno della porta Ethernet.

Non è la prima volta che il gruppo di Cupertino nasconde delle componenti hardware nei suoi dispositivi. In Apple Watch, in corrispondenza delle linee di aggancio dei cinturini, è infatti presente una porta di comunicazione a scopo di diagnostica, a oggi mai utilizzata da sviluppatori di terze parti. Al momento, Apple non ha confermato le scoperte emerse in questi giorni sul conto di Apple TV 4K, difficilmente l’azienda commenterà il tutto sui media.