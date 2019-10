Pixel 4, gesture obbligatorie per Google Assistant

Luca Colantuoni,

Tra le numerose novità software dei Pixel 4 c’è anche il nuovo Google Assistant. Google ha migliorato l’assistente personale in modo da incrementare la velocità delle risposte e rinnovato l’interfaccia. C’è tuttavia un importante vincolo: funziona solo se le gesture di navigazione sono attivate.

Il nuovo Google Assistant è profondamente integrato nei Pixel 4. Tutti i calcoli sono eseguiti sullo smartphone, in quanto Google ha ridotto la dimensione dei modelli di riconoscimento vocale a 0,5 GB. L’interfaccia non occupa più l’intero schermo, agevolando il multitasking, e la sua attivazione viene indicata con linee colorate nella parte inferiore. Inoltre non è necessario pronunciare la frase “Hey Google” o “Ok Google” per le richieste sullo stesso argomento (conversazione continua).

Sulla pagina di supporto sono elencati i requisiti minimi per utilizzare il nuovo Google Assistant sui Pixel 4. Oltre alla versione 10.73 dell’app Google e all’account Google è necessario attivare le “Gesture navigation” introdotte con Android 10. Tutte le operazioni (ritorno alla schermata home, indietro e visualizzazione delle app aperte) sono eseguite tramite swipe. Con uno swipe dall’angolo destro o sinistro si attiva l’assistente personale.

Indipendentemente dal metodo di attivazione (voce, pressione sui lati dello smartphone, tap sul simbolo nella barra di ricerca o swipe), il nuovo Google Assistant funziona solo se l’utente imposta la navigazione tramite gesture. In un primo momento, Google aveva comunicato che la pagina di supporto conteneva informazioni sbagliate. Successivamente ha confermato che le informazioni sono corrette.

Non è chiaro se questa limitazione sarà permanente e varrà anche per gli smartphone che riceveranno l’aggiornamento ad Android 10. Al momento i launcher di terze parti non possono accedere al sistema di navigazione tramite gesture, quindi il nuovo Google Assistant non può essere utilizzato.