Tesla lavora ad un Track Mode Package per Model 3

Filippo Vendrame,

Tesla starebbe lavorando per rendere la sua Model 3 ancora più sportiva. L’azienda di Elon Musk, infatti, starebbe lavorando ad un “Track Mode Package” comprendente alcune modifiche tecniche che toccherebbero i pneumatici, i freni ed altro. Lo scorso anno, Tesla lanciò la modalità “Track Mode” per la Model 3 Performance. Si trattava, banalmente, di una modalità di guida avanzata che permetteva alle persone di poter guidare in pista con maggiore efficacia.

Si trattava, però, di una modalità di guida introdotta attraverso un aggiornamento software. Nel caso del “Track Mode Package”, Tesla, come detto, prevederebbe anche alcune modifiche tecniche. Questo pacchetto che potremo definire “sportivo”, è stato individuato all’interno di un catalogo di ricambi di Tesla. Curiosando, si scopre che sarebbe previsto l’utilizzo dei pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2, gli stessi utilizzati per il prototipo della nuova Roadster e forse pure sui prototipi della Model S Plaid.

Il pacchetto prevede anche un nuovo kit di pastiglie per i freni pensato, probabilmente, per migliorare l’affidabilità dei freni durante le sessioni di pista dove, ovviamente, vengono messi particolarmente sotto stress. Infine, ha introdotto un nuovo tappo in fibra di carbonio per i cerchi per coprire i dadi stringi ruota. Accessorio che è già in vendita a 300 dollari sullo shop americano della società.

Non è chiaro se il “Track Mode Package” sarà offerto di serie da Tesla ordinando la Model 3 Performance oppure se sarà necessario acquistarlo a parte come pacchetto aftermarket. In passato, la società di Elon Musk aveva fatto sapere di stare lavorando su di un pacchetto di aggiornamento per la Model 3 Performance. Questo pacchetto potrebbe proprio essere il “Track Mode Package”. Sicuramente, nel giro di poco tempo se ne saprà di più.