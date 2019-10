Marco Grigis,

Le indiscrezioni su AirPods Pro, circolate insistentemente nel corso degli ultimi giorni, hanno già trovato conferma dalle parti di Apple. La società di Cupertino ha infatti lanciato oggi i nuovi auricolari senza fili, completamente rinnovati e dalle funzioni davvero interessanti per gli appassionati di musica. Le cuffie saranno disponibili da subito sulla versione online di Apple Store e da domani nei negozi del marchio californiano.

Le nuove cuffie AirPods Pro si aggiungono alla lineup della soluzione AirPods classica, per garantire una qualità di riproduzione sempre più elevata. Gli auricolari si caratterizzano per un nuovo design in-ear, una rinnovata leggerezza e un suono nitido e coinvolgente, grazie anche all’introduzione della cancellazione attiva del rumore. Così ha spiegato Phil Shiller, Senior Vice President Worldwide Marketing di Apple:

Gli AirPods sono le cuffie più vendute al mondo. L’esperienza di configurazione one-tap, il suono incredibile e il design iconico le hanno rese un prodotto Apple molto amato, ma la magia è solo all’inizio. I nuovi AirPods Pro in-ear hanno un suono che sorprende grazie all’equalizzazione adattiva, si indossano comodamente grazie ai cuscinetti flessibili e sono dotati delle innovative modalità di cancellazione attiva del rumore e Trasparenza. Credo che i clienti apprezzeranno questa new entry della famiglia AirPods.

Le novità di AirPods Pro partono dalla configurazione facilitata dei dispositivi: una volta aperta la custodia di ricarica nelle vicinanze di un dispositivo iOS o iPadOS, infatti, le cuffie vengono riconosciute automaticamente: basta solo un tocco per poterle usare sin da subito. E possono inoltre essere abbinate a tutti i dispositivi Apple della casa, come iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV e iPod Touch.

Il design è completamente rinnovato rispetto alla versione classica: si tratta infatti di soluzioni in-ear, leggere, comode da indossare e dall’ottima tenuta. Ogni auricolare vede dei cuscinetti in silicone morbidi e flessibili, con tre diverse misure per ogni tipologia di orecchio. Inoltre, è presente un sistema di ventilazione ed equalizzazione del pressioni, riducendo così i disagi tipici di altre in-ear.

Grazie alla cancellazione attiva del rumore, resa possibile dalla presenza di due microfoni combinati e un software speciale di adattamento sonoro, la riproduzione musicale o del parlato sarà priva di disturbi di sottofondo. Un microfono rileva infatti il rumore esterno, mentre uno interno analizza il suono inviato verso l’orecchio, provvedendo così alla cancellazione dei rumori residui: un’operazione che viene effettuata 200 volte al secondo. La qualità della riproduzione è anche garantita dall’equalizzazione attiva, che regola automaticamente le basse e le medie frequenze a seconda della forma dell’orecchio, per poter godere sempre di un suono cristallino.

Non è però tutto, poiché le nuove cuffie AirPods Pro prevedono anche la funzione Trasparenza, che permette di udire i rumori esterni quando si ascolta musica: l’ideale, ad esempio, quando si effettua jogging del traffico.

Il cuore di AirPods Pro è rappresentato dal SiP H1 di Apple, dotato di 10 core audio, utile per la gestione della qualità del suono e le comunicazioni con Siri, l’assistente vocale degli iDevice richiamabile senza dover muovere le mani. Resistenti al sudore e all’acqua, per sport non acquatici, gli auricolari sono proposti al prezzo di 279 euro nella classica colorazione bianca. L’autonomia è di 24 ore d’ascolto e di 18 di conversazione.