AirPods Pro: punteggio zero di riparabilità iFixit

Marco Grigis,

Le nuove cuffie AirPods Pro sono arrivate da pochi giorni sul mercato e, come ormai consuetudine in questi casi, iFixit ha già provveduto al teardown degli auricolari. I rinnovati accessori di Apple introducono interessanti novità rispetto all’edizione più classica delle AirPods, ma con quest’ultima condividono il medesimo punteggio di riparabilità: zero. Secondo iFixit, queste cuffie non possono essere riparate senza danneggiarle e, al termine del ciclo di vita della batteria, devono essere buttate.

Come già accaduto per la versione classica degli auricolari AirPods, anche le AirPods Pro vedono un corpo in policarbonato bianco, pensato per proteggerne le componenti interne. La scocca, tuttavia, non può essere facilmente aperta se non rischiando di romperla e, a rendere il tutto più difficile, le varie parti vedono dei forti collanti e delle guaine in silicone. Queste ultime, con molta probabilità, proteggono i circuiti elettronici dall’acqua e dal sudore.

Aperta la cuffia, il dettaglio più interessante è la presenza di una batteria ricaricabile a bottone e a cella singola – simile a quella impiegata negli orologi – in una configurazione maggiormente accessibile rispetto alla versione base delle AirPods. Sebbene siano teoricamente sostituibili, iFixit ha però rivelato come i contatti siano saldati sui circuiti delle AirPods stesse e, di conseguenza, un’eventuale sostituzione richiederebbe strumenti appositi dissaldanti e grande manualità.

I cavi piatti interni alle AirPods Pro, pensati per collegare i vari elementi alla scheda madre, sono allo stesso modo avvolti da collanti e guaine e, di conseguenza, la loro sostituzione non può avvenire senza interventi potenzialmente dannosi per i device.

Date le difficoltà d’accesso alle componenti interne, il rischio di distruggere la scocca e l’impossibilità di scollegare la batteria, iFixit ha assegnato un punteggio di zero su 10 alle nuove AirPods Pro, sulla scala del livello di riparabilità.