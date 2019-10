MacBook Pro 16 pollici: TouchBar in Catalina

Marco Grigis,

Giungono importanti conferme per il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, il rinnovato laptop che Apple potrebbe presentare entro i primi mesi del 2020. Nell’ultima release di macOS Catalina, la 10.15.1 resa disponibile dal gruppo di Cupertino negli ultimi giorni, sono infatti state scovate delle immagini inedite. In particolare, è apparsa la TouchBar del laptop, diversa nel design da quella del suo predecessore.

Così come già accennato, l’immagine in questione è stata rinvenuta all’interno dell’aggiornamento a macOS Catalina 10.15.1, rilasciato pochi giorni fa da Apple. Lo scatto non propone il design del futuro MacBook Pro da 16 pollici nel suo complesso, tuttavia ne mostra in modo più che chiaro la TouchBar.

A differenza della versione da 15 pollici attualmente in commercio, il nuovo MacBook include una TouchBar separata dal pulsante Touch ID. La ragione di questa scelta potrebbe essere puramente estetica o, ancora, potrebbe permettere ad Apple la sostituzione della componente senza dover smontare l’intera barra touchscreen. Non è però tutto, poiché sempre da Catalina si apprende della possibile inclusione di un tasto ESC separato dalla TouchBar, una feature ormai da anni richiesta dai possessori di un MacBook Pro di ultima generazione.

A oggi, non è ancora stata resa nota una data precisa di lancio per il nuovo MacBook Pro da 16 pollici, un laptop che dovrebbe incorporare anche una rinnovata tastiera per superare i problemi tecnici incontrati da Cupertino negli ultimi anni. Inizialmente si è pensato che il dispositivo potesse arrivare sul mercato nel mese di ottobre, ora invece si parla di uno spostamento a gennaio: il laptop, di conseguenza, dovrebbe saltare la tornata di vendite natalizia. Non si esclude Apple possa decidere di presentarlo a gennaio, in concomitanza con il nuovo iPhone SE 2.