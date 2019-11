Fitbit OS 4.1 per Versa 2 e altri smartwatch

Luca Colantuoni,

Google ha annunciato l’acquisizione di Fitbit per 2,1 miliardi di dollari. Quasi sicuramente sui futuri dispositivi verrà installato Wear OS, ma fino ad allora l’azienda di San Francisco continuerà a supportare il suo sistema operativo. Con Fitbit OS 4.1 sono state introdotte diverse novità per Versa 2 e gli altri smartwatch presenti nel catalogo.

Il Versa 2 consentiva inizialmente la visualizzazione solo di due “clock face” in bianco e nero in modalità Always-on Display. Con Fitbit OS 4.1 è possibile invece scegliere altre cinque clock face a colori con una transizione più rapida tra Always-on Display e modalità attiva. Oltre all’orario, sullo schermo AMOLED vengono mostrate varie statistiche in tempo reale, come numero di passi, frequenza cardiaca e calorie bruciate. Fitbit afferma che non c’è nessun impatto sull’autonomia (che può superare i due giorni).

Versa 2 supporta Amazon Alexa e con l’aggiornamento è stata aggiunta la funzionalità che consente di usare la voce per avviare uno dei 20 esercizi disponibili. Basta cercare e attivare la skill Fitbit nell’app Alexa ed effettuare l’accesso con le credenziali dell’account. L’ultima novità per lo smartwatch è PurePulse, un nuovo algoritmo che sfrutta il machine learning per rilevare i battiti cardiaci in maniera più accurata.

Tutte le altre funzionalità introdotte con Fitbit OS 4.1 sono disponibili per tutti gli smartwatch (Versa 2, Versa, Versa Lite e Ionic). Sleep Score misura la qualità del sonno, mentre Smart Wake è una sveglia basata sul machine learning che sceglie l’orario ottimale entro i 30 minuti precedenti all’orario impostato. Sono state inoltre aggiornate le app Exercise e Agenda. C’è infine un’opzione che consente di disattivare alcune funzionalità quando il livello della batteria scende sotto l’8%. L’aggiornamento verrà distribuito a partire dal 3 dicembre.