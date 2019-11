Huawei MatePad Pro, annuncio il 25 novembre

Luca Colantuoni,

Il CEO Richard Yu ha confermato sul social network Weibo che il nuovo Huawei MatePad Pro verrà annunciato il prossimo 25 novembre. Noto in precedenza come MediaPad M7, il tablet avrà specifiche di fascia alta e utili accessori, come la stilo M Pen e la tastiera staccabile. Probabile anche il lancio di una versione “non Pro” più economica.

Il MatePad Pro sarà il diretto concorrente di Samsung Galaxy Tab S6 e Apple iPad Pro. Rispetto all’attuale MediaPad M6 ci saranno diversi miglioramenti, tra cui la riduzione dello spessore delle cornici. Ciò comporterà probabilmente l’eliminazione del lettore di impronte digitali capacitivo (oltre al logo). Non è chiaro però se Huawei sceglierà un sensore ottico (sotto lo schermo) oppure offrirà unicamente il riconoscimento facciale come sistema di autenticazione biometrica.

Il MatePad Pro sarà il primo tablet al mondo con fotocamera frontale in-display (design punch hole). Si può infatti notare il piccolo foro nell’angolo superiore sinistro. Si prevedono inoltre due fotocamere posteriori, processore octa core Kirin 990, 8 GB di RAM, 256 GB di storage e quattro altoparlanti. Lo schermo dovrebbe avere una diagonale non inferiore a 10,8 pollici e una risoluzione Quad HD+.

La connettività verrà sicuramente garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Non è nota la capacità della batteria, ma è certo il supporto per la tecnologia di ricarica rapida SuperCharge da 40 Watt, la stessa della serie Mate 30. Almeno quattro i colori disponibili al lancio: bianco, nero, verde e arancione. Rimane l’incognita del sistema operativo. Huawei non può usare le app Google, quindi dovrebbe installare la versione open source di Android.