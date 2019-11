Natale 2019, Samsung Galaxy Celebration Box

Luca Colantuoni,

Quest’anno Samsung ha festeggiato i 10 anni della serie Galaxy, quindi in coincidenza con il Natale 2019 ha deciso di lanciare l’esclusivo Galaxy Celebration Box che può essere regalato alle persone più care. Il prezzo è piuttosto elevato, ma inferiore a quello dei singoli prodotti.

Il Galaxy Celebration Box contiene lo smartphone Galaxy Note 10+ (256 GB, colore Aura Glow) con una cover in silicone (colore Silver), gli auricolari Galaxy Buds (colore Silver) e lo smartwatch Galaxy Watch Active2 (modello da 40 millimetri in alluminio, colore Crown Silver) con due cinturini (sport gold e pelle nero). Il pack esclusivo può essere acquistato al prezzo di 1.329,00 euro, oltre 350,00 euro in meno della somma totale necessaria per i singoli dispositivi.

La scelta dei tre prodotti non è casuale. Oltre ad essere gli ultimi annunciati da Samsung nelle rispettive categorie, i dispositivi hanno alcune caratteristiche in comune. Gli auricolari Galaxy Buds e lo smartwatch Galaxy Watch Active2 supportano la ricarica wireless. Entrambi possono quindi essere caricati dal Galaxy Note 10+ che supporta la ricarica wireless inversa PowerShare. Basta solo appoggiarli sulla parte posteriore dello smartphone. Ovviamente la ricarica è più lenta e riduce l’autonomia del Galaxy Note 10+, ma evita l’utilizzo dei corrispondenti caricabatteria.

Il Galaxy Note 10+ e il Galaxy Watch Active2 condividono inoltre l’app Samsung Health, grazie alle quale è possibile tenere traccia dei dati relativi ad attività fisica, nutrimento, livello di stress, frequenza cardiaca e qualità del sonno, oltre a ricevere suggerimenti utili in base ai progressi e allo stato di salute. Ovviamente lo smartphone permette di scattare foto e registrare video durante il periodo natalizio che possono essere mostrati sul PC con Windows 10 tramite la funzionalità Collegamento a Windows.