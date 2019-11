Huawei annuncia il MatePad Pro

Luca Colantuoni,

Come previsto circa 10 giorni fa, Huawei ha annunciato un nuovo tablet di fascia alta con tastiera magnetica e stilo. Il MatePad Pro, offerto in diverse configurazioni, possiede un ampio schermo con risoluzione 2K e un foro per la fotocamera frontale. Se verrà distribuito sui mercati occidentali, il dispositivo sarà il diretto concorrente dei Samsung Galaxy Tab S6 e Apple iPad Pro.

Rispetto al precedente MediaPad M6 è stato ulteriormente ridotto lo spessore delle cornici (4,9 millimetri). Ciò ha tuttavia comportato l’eliminazione del lettore di impronte digitali. Lo schermo IPS da 10,8 pollici ha una risoluzione Quad HD+ (2560×1600 pixel) e supporta il gamut colore DCI-P3. Oltre al filtro per la luce blu è stato implementato un algoritmo che regola automaticamente luminosità, contrasto e saturazione.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Kirin 990 con dual NPU, 6/8 GB di RAM e 128/256/512 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card) fino a 256 GB. La fotocamera posteriore ha un sensore da 13 megapixel (f/1.8), mentre quella frontale ha una risoluzione di 8 megapixel (f/2.0).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, Galileo e LTE. Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e il sistema audio Histen 6.0 con quattro altoparlanti. La batteria da 7.250 mAh supporta la ricarica rapida da 40 Watt, la ricarica wireless da 15 Watt e la ricarica wireless inversa da 7,5 Watt. L’autonomia è circa 11 ore. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia EMUI 10.0.1.

La stilo M-Pencil e la tastiera magnetica sono disponibili solo con le versioni dotate di 8 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Per le altre devono essere acquistati a parte. Il prezzo base del MatePad Pro (6 GB di RAM e 128 GB di storage) è 3.299 yuan, pari a circa 425 euro, tasse escluse.