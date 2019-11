Samsung Galaxy A81 sarà il Galaxy Note 10 Lite?

Luca Colantuoni,

In base ai render pubblicati online sembra che Samsung voglia uniformare il design delle tre serie principali (Galaxy S, Galaxy Note e Galaxy A). Ciò spiegherebbe perché il Galaxy S10 Lite sarà simile al Galaxy A91, mentre il Galaxy A81 avrà una S Pen come il Galaxy Note 10 Lite.

Tutte le ipotesi si basano sui “model number” degli smartphone. Il produttore coreano utilizza attualmente quattro model number per identificare quattro serie: SM-Gxxxx per Galaxy S, SM-Nxxxx per Galaxy Note, SM-Axxxx per Galaxy A e SM-Fxxxx per Galaxy Fold. Negli ultimi giorni è apparso online un nuovo model number, ovvero SM-AN815F. Considerando le lettere A e N si potrebbe supporre che lo smartphone avrà caratteristiche derivate dalle serie Galaxy A e Galaxy Note. Il primo numero dopo le lettere indica il modello. Dato Galaxy A51, A71 e A91 sono identificati come SM-A515F, SM-A715F e SM-A915F, il model number del Galaxy A81 dovrebbe essere SM-A815F. Ciò significa che il model number SM-AN815F indicherà il Galaxy Note 10 Lite oppure il Galaxy A81 con S Pen.

L’uso dell’uno o dell’altro nome commerciale dipenderà probabilmente dal paese in cui verrà distribuito lo smartphone. Per quanto riguarda il design si prevedono importanti differenze rispetto all’attuale Galaxy A80 (visibile nell’immagine all’inizio dell’articolo). Il Galaxy A81 potrebbe infatti avere uno schermo Infinity-O con foro al centro e un modulo fotografico tradizionale (nell’angolo superiore sinistro), invece della fotocamera pop-up rotante.

La dotazione hardware dovrebbe comprendere il processore Snapdragon 730 o 735, 8 GB di RAM e almeno 128 GB di storage. L’annuncio è previsto entro il mese di dicembre.