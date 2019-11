Spot Apple Natale 2019: una famiglia unita da iPad

Marco Grigis,

Anche per il 2019 Apple non tradisce le aspettative e, come consuetudine da qualche anno a questa parte, è giunto il momento del suo atteso spot per Natale. La società di Cupertino, infatti, ogni anno stupisce il pubblico proponendo campagne basate su emozioni e buoni sentimenti, spesso ben oltre la semplice sponsorizzazione di un prodotto. Protagonista dell’edizione 2019 dello spot è una famiglia abbastanza rumorosa, riunita nel festeggiare le festività natalizie grazie a un iPad 10.2.

Intitolato “The Surprise”, lo spot è stato caricato sul canale di YouTube di Apple e, con molta probabilità, inizierà a essere trasmesso in rotazione sulle emittenti statunitensi. Al centro delle riprese una famiglia, pronta a trasferirsi per festeggiare le festività con il nonno, e due bambine particolarmente vivaci.

La campagna mostra due piccole sorelle dal rapporto abbastanza conflittuale: si tratti di un viaggio in auto, della permanenza su un aereo o del salotto del nonno, le due non perdono occasione per sfidarsi, battibeccare e alzare la voce. Riescono però a collaborare in piena sintonia quando i genitori forniscono loro un iPad 10.2, usato dalle bambine per disegnare, guardare film e giocare.

In un primo momento si potrebbe pensare che i genitori, presi dalla loro quotidianità, sfruttino iPad 10.2 per mantenere la quiete in famiglia, consegnandolo alle due bambine ogni volta che il loro comportamento si rivela sopra le righe. Eppure, così come suggerisce il titolo della campagna, il tablet di Apple permette alle piccole di realizzare una bellissima sorpresa. Il nucleo familiare, infatti, sta vivendo un momento difficile per la recente perdita della nonna, un dolore che colpisce soprattutto il marito, rimasto vedovo. La mattina di Natale, le bimbe consegnano il tablet all’adorato nonno, dove – grazie all’ausilio di Apple Pencil, della Fotocamera e di uno dei tanti software creativi targati mela morsicata – è presente una presentazione che ripercorre tutta la loro storia d’amore. Un momento che viene vissuto da tutti con emozione e commozione, tanto da rendere il loro legame ancora più saldo.

L’obiettivo di questa campagna, sebbene non ufficialmente esplicitato da Apple, è quello di dimostrare come l’uso delle nuove tecnologie debba andare oltre alle apparenze: di primo acchito, infatti, iPad 10.2 sembra uno strumento a cui i genitori semplicemente ricorrono per ritrovare la tranquillità, eppure emerge come incredibile mezzo per rafforzare un legame tra generazioni distanti.