Huawei Mate 30 Pro arriva in Italia

A distanza di circa due mesi dall’annuncio ufficiale arriva finalmente in Italia il nuovo Huawei Mate 30 Pro. Il top di gamma del produttore cinese può essere acquistato presso lo Huawei Experience Store di Milano (online e offline) ad un prezzo di 1.099 euro. Una promozione valida dal 28 novembre al 18 dicembre consente di ricevere un buono da 300,00 euro. Nonostante l’assenza dei servizi Google è possibile ugualmente sfruttare al massimo l’ottima dotazione hardware dello smartphone.

Il Mate 30 Pro è un concentrato di tecnologie innovative. Lo schermo Flex OLED da 6,53 pollici (2400×1176 pixel) ha un vetro che avvolge i lati formando un angolo di 88 gradi. Per indicare l’ampia superficie è stato utilizzato il termine Horizon Display. Nella parte superiore c’è un ampio notch che ospita la fotocamera frontale da 32 megapixel e i sensori per il riconoscimento facciale 3D e le air gesture. Non c’è la capsula auricolare, in quanto il suono viene trasmesso attraverso il vetro (tecnologia Acoustic Display). I tradizionali pulsanti fisici per il volume sono stati sostituiti da pulsanti touch.

La dotazione hardware comprende il processore Kirin 990, 8 GB di RAM e 256 GB di storage, espandibili con schede nanoSD (NM card) fino a 256 GB. Sul retro si nota il modulo circolare (Halo Ring) che include le quattro fotocamere. Huawei ha scelto due sensori da 40 megapixel (Cine Camera f/1.8 e SuperSensing Camera f/1.6), affiancati da un teleobiettivo da 8 megapixel con zoom ottico 3x e una fotocamera con sensore 3D Depth per l’effetto bokeh.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1 GPS, Galileo, NFC e LTE (dual SIM). Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali in-display, la porta USB 3.1 Type-C e la batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida da 40 Watt e wireless da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 10 AOSP con interfaccia EMUI 10. Invece dei Google Mobile Services (GMS) ci sono gli Huawei Mobile Services (HMS) che includono varie app, tra cui lo store AppGallery.

Gli utenti possono usufruire della promozione per ottenere un buono da 300,00 euro. Aggiungendo solo 100,00 euro si può ricevere il Gift Box che contiene quattro prodotti: Huawei Watch GT 2 (46 millimetri), Huawei FreeBuds 3, Huawei Wireless Charger e Huawei Mini Speaker. Le condizioni dell’iniziativa sono consultabili a questo link.