Huawei Freebuds 3 disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia dei nuovi auricolari presentati all’IFA 2019 di Berlino. I Freebuds 3 integrano il processore Kirin A1 e offrono una qualità audio elevata, grazie alle varie tecnologie implementate dal produttore cinese. Una promozione valida fino al 2 dicembre permette di ricevere in regalo il caricabatteria wireless.

Gli auricolari di Huawei sono stati progettati per garantire il massimo comfort, in quanto si adattano perfettamente alle orecchie e possono essere indossate per lungo tempo. L’ottima qualità audio è ovviamente merito del Kirin A1, il primo SoC al mondo con Bluetooth 5.1 e Bluetooth 5.1 LE. Grazie alla tecnologia Isochronous Dual Channel, i segnali audio destro e sinistro vengono trasmessi contemporaneamente ai corrispondenti auricolari, ottenendo quindi una riduzione dei consumi e della latenza con una perfetta sincronizzazione tra audio e video.

Il processore audio a 356 MHz supporta la cancellazione del rumore in tempo reale, rendendo più piacevole l’ascolto della musica e più nitida la voce durante una chiamata. Gli auricolari integrano anche un sensore per la trasmissione ossea dei suoni. Il driver da 14 millimetri e una valvola nascosta negli auricolari consentono di offrire bassi più profondi.

Gli utenti che hanno uno smartphone Huawei con EMUI 10 o superiore possono sfruttare l’abbinamento istantaneo e la funzionalità che interrompe/riprende automaticamente la riproduzione musicale quando l’utente rimuove/indossa gli auricolari. L’app Huawei AI Life, disponibile gratuitamente su Huawei AppGallery e Google Play Store, permette di impostare le scorciatoie (Play/Pause/Next/HiVoice/Noise Cancelling) attivabili con un doppio tocco sugli auricolari.

Il prezzo dei Freebuds 3 è 179,00 euro. Nella confezione è presente la custodia di ricarica e il cavo USB Type-C. Fino al 2 dicembre sarà attiva una promozione che permette di ricevere in omaggio il Wireless Charger (valore di 59,99 euro). Gli utenti devono effettuare la registrazione sulla pagina dedicata, inserendo i propri dati e la prova dell’acquisto.