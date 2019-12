Siri smentisce un meteorologo in diretta TV

Marco Grigis,

Dura la vita dei meteorologi, soprattutto se al polso indossano un Apple Watch. È quando dimostra un divertente sipario andato in onda qualche giorno fa su BBC, dove Siri – l’assistente vocale di Apple – è intervenuta in diretta per smentire le previsioni del tempo. Un’incursione che non è passata inosservata sui social network, generando ilarità e facendo diventare l’estratto del filmato virale.

La sfortunata vittima di Siri è Tomasz Schafernaker, meteorologo molto apprezzato di BBC, intento a spiegare agli spettatori le previsioni del tempo per gli Stati Uniti. Nel sottolineare le possibili nevicate a Denver, dopo aver ipotizzato eventuali precipitazioni nevose anche sui Paesi europei affacciati sull’Atlantico, l’esperto si è visto interrotto dalla voce robotica di Apple.

Non sono previste nevicate.

Con molta probabilità, l’assistente vocale di Apple è stata inavvertitamente attivata dalle parole “previsioni del tempo” e “neve”. Di conseguenza, Siri ha evidentemente controllato il meteo della zona in cui si trovava il meteorologo – il quale stava però parlando di luoghi ben più distanti – confermando l’assenza di nevicate.

L’incursione di Siri ha ovviamente generato ilarità all’interno dello studio televisivo e il meteorologo, sempre sorridendo, si è prontamente giustificato:

Probabilmente non conosce il luogo di cui sto parlando…

Così come specifica 9to5Mac, è probabile che Apple Watch fosse impostato per riconoscere il comando “Hey Siri” – sbagliando, evidentemente – oppure ad attivare l’assistente vocale al sollevamento del braccio. Muovendo proprio il braccio per indicare le immagini mostrate sul retrostante schermo, di conseguenza, Apple Watch deve aver attivato Siri, interpretando poi il discorso come una richiesta per le previsioni del tempo. Non è la prima volta che Apple Watch fa la sua improvvisa apparizione in un programma televisivo: qualche tempo fa, infatti, uno smartwatch si è attivato durante una puntata del “The Late Late Show” di James Corden, rilevando per sbaglio la caduta di una signora in realtà seduta.