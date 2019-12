Samsung Galaxy Note 10 Lite con jack audio?

Luca Colantuoni,

Oltre alle immagini del Galaxy A91, il sito 91mobiles.com ha pubblicato anche i render del Galaxy Note 10 Lite, in collaborazione con il noto leaker Steve Hemmerstoffer (alias @OnLeaks). Questa volta però sono troppo scuri per vedere il design completo. Tuttavia si può notare la presenza del jack audio da 3,5 millimetri, assente nei “fratelli maggiori” Galaxy Note 10/10+.

Il Galaxy Note 10 Lite eredita in parte il design dei Galaxy Note 10/10+. Lo schermo Infinity-O ha infatti un singolo foro al centro in corrispondenza della fotocamera frontale. La diagonale dovrebbe essere compresa tra 6,5 e 6,7 pollici. Il modulo fotografico posteriore ha una forma quasi quadrata e ricorda chiaramente quello dei Google Pixel 4. Nelle immagini si vede solo una lente, ma si prevedono almeno tre fotocamere. Non si conoscono le specifiche di sensori e obiettivi, mentre quella frontale posteriore dovrebbe avere una risoluzione di 32 megapixel.

Il render svela altri dettagli interessanti. Si possono infatti vedere la stilo S Pen nel suo alloggiamento, accanto alla griglia dell’altoparlante e alla porta USB Type-C. C’è anche il jack audio da 3,5 millimetri, assente nei Galaxy Note 10/10+. La dotazione hardware dovrebbe comprendere inoltre il processore octa core Exynos 9810 (usato nel Galaxy Note 9), affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Se le specifiche verranno confermate, il Galaxy Note 10 Lite avrà prestazioni inferiori al Galaxy S10 Lite (alias Galaxy A91).

Se lo smartphone verrà annunciato entro fine mese, il sistema operativo sarà Android 9 Pie. Solitamente l’ultima versione del sistema operativo viene installata sulla nuova serie Galaxy S, attesa a febbraio 2020. In alcuni mercati potrebbe essere distribuito come Galaxy A81. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso dei prossimi giorni.