SpaceX, nuovo lancio Falcon 9 porta il Robot Hotel

SpaceX sarà protagonista oggi 4 dicembre di un nuovo lancio del razzo Falcon 9, che prenderà il via alle 18:51 ora italiana. Dopo aver lanciato a novembre nuovi satelliti Starlink, l’azienda spaziale di Elon Musk si appresta quindi a portare a termine la cosiddetta missione CRS-19. In particolare il Falcon 9 porterà in orbita la capsula Dragon, mentre il booster del razzo tornerà come al solito indietro sulla Terra, per essere riutilizzato in futuro. La capsula invece andrà verso la Stazione Spaziale Internazionale, di cui il nostro Luca Parmitano ne è l’attuale comandante.

La missione è praticamente di rifornimento, sia di satelliti CubeSats della NASA che di alcuni materiali scientifici. Questo è il diciannovesimo viaggio di rifornimento della ISS: il lancio potrà essere seguito in diretta video e il collegamento comincerà 15 minuti prima del lancio. La capsula Dragon arriverà a destinazione il 7 dicembre, mentre si prevedere il rientro per il 4 gennaio.

Il carico della capsula è anche molto particolare: c’è ad esempio un nuovo riproduttore ad alta risoluzione inviato da JAXA, l’agenzia spaziale giapponese che permetterà di studiare la superficie della Terra e di vari materiali. Addirittura la Anheuser-Busch InBev, che è una multinazionale che produce birra, farà dei test su come la microgravità influisce sul malto d’orzo.

Robots need a place to stay in space, too. 🤖 NASA is attaching a “robot hotel” to the outside of the @Space_Station. The protective storage unit for critical robotic tools is set to launch on Dec. 4 aboard the 19th SpaceX commercial resupply mission: https://t.co/RPBKBFlC3x pic.twitter.com/Yw4RBXcOR8 — NASA (@NASA) December 4, 2019

Un altro carico piuttosto bizzarro, almeno per come è chiamato, è il “Robot Hotel” della NASA. In realtà non è un luogo dove i robot potranno dormire, ma una sorta di garage spaziale, cioè un magazzino dove saranno conservati e “parcheggiati” i robot. Non resta che attendere l’ora giusta per vedere in diretta questo nuovo lancio di SpaceX. Gli astronauti avranno quindi molto più spazio e comfort per conservare altre attrezzature.