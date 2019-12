OnePlus 8 Lite, smartphone di fascia media?

Luca Colantuoni,

Il produttore cinese potrebbe annunciare un nuovo smartphone di fascia media a distanza di quattro anni dal OnePlus X. Oltre ai futuri OnePlus 8/8 Pro dovrebbe arrivare sul mercato anche il OnePlus 8 Lite, del quale il noto leaker Steve Hemmerstoffer ha pubblicato i primi render in collaborazione con il sito 91mobiles.com.

Come sempre, le immagini sono state ricavate dai disegni CAD, quindi dovrebbero essere abbastanza affidabili. Per quanto riguarda i materiali sembra confermato l’uso di alluminio per il frame e vetro per la cover. Rispetto agli altri due OnePlus 8 ci saranno almeno tre differenze. Innanzitutto lo schermo AMOLED (da 6,4 o 6,5 pollici) sarà flat, non dual edge. Non è chiaro se la frequenza di refresh sarà 90 Hz, come per la serie OnePlus 7T. Si può inoltre vedere il foro centrale per la fotocamera frontale in-display (nei OnePlus 8 dovrebbe essere nell’angolo superiore sinistro).

Il modulo fotografico posteriore, posizionato in verticale nell’angolo superiore sinistro (quello dei OnePlus 8 è al centro), include due lenti e il flash dual LED. Non sono note le specifiche, ma si ipotizza una fotocamera standard e un obiettivo ultra grandangolare. Alla sua destra dovrebbero esserci un sensore ToF (Time-of-Flight) e l’autofocus laser. Non c’è il lettore di impronte digitali capacitivo sul retro o sul lato, quindi sarà sicuramente di tipo ottico (sotto lo schermo).

Nel video si possono vedere inoltre i pulsanti per accensione e volume, alert slider, griglia dell’altoparlante e porta USB Type-C. Assente il jack audio da 3,5 millimetri. Le dimensioni sono circa 159,2x74x8,6 millimetri. Nessuna informazioni sui componenti interni, ma il OnePlus 8 Lite non integrerà certamente lo Snapdragon 865 previsto per OnePlus 8/8 Pro. Il lancio è previsto nella prima metà del 2020.