Samsung Galaxy A51, specifiche e data di lancio

Luca Colantuoni,

Samsung ha organizzato un evento in Vietnam per il 12 dicembre. Uno dei protagonisti dovrebbe assere il Galaxy A51 (forse insieme al Galaxy A71). Nel fine settimana sono apparsi online le immagini e il video promozionali con le specifiche complete del nuovo smartphone di fascia media.

Le prime indiscrezioni sul Galaxy A51 risalgono a metà novembre. Le immagini promozionali confermano l’aspetto dello smartphone. Lo schermo Super AMOLED da 6,5 pollici (2340×1080 pixel) ha un piccolo foro nella parte superiore (al centro) in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Il design Infinity-O è identico a quello dei Galaxy Note 10/10+ e verrà quasi certamente adottato per tutti i modelli della serie Galaxy A (2020) e per la serie Galaxy S11. Per la cover è previsto l’uso di un materiale plastico che sembra vetro (3D Glasstic).

Il modulo fotografico posteriore include quattro lenti disposte a forma di L. Il video svela le specifiche: fotocamera principale da 48 megapixel (f/2.0), fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel (f/2.2), fotocamera di profondità da 5 megapixel (f/2.2) e fotocamera per macro da 5 megapixel (f/2.4).

La dotazione hardware dovrebbe comprende inoltre il processore octa core Exynos 9611, 4/6 GB di RAM, 64/128 GB di storage, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM), lettore di impronte digitali in-display, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos e batteria da 4.000 mAh con ricarica rapida da 15 Watt.

Il sistema operativo sarà Android 9 Pie con interfaccia One UI. Quattro i colori previsti al lancio: Prism Crush White, Prim Crush Black, Prism Crush Pink e Prism Crush Blue.