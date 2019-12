Realme, sconti di Natale e auricolari wireless

Luca Colantuoni,

Realme ha portato da poco in Italia cinque smartphone con caratteristiche molto interessanti. Quattro di essi, ovvero Realme X2 Pro, X2, 5 Pro e 5 sono ora disponibili in offerta e possono essere acquistati insieme a custodie o auricolari. Manca solo il Realme XT, in quanto venduto in esclusiva su eBay. Le vendite di Natale includono anche buoni sconto da 5 e 10 euro.

Le Christmas Festival Sale saranno disponibili dal 10 dicembre e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre. Per i bundle che includono i nuovi auricolari Buds Wireless bisognerà invece attendere il 16 dicembre. Da questa data sarà possibile acquistare gli auricolari wireless (Bluetooth 5.0), resistenti agli spruzzi d’acqua (IPX4) e dotati di connessione magnetica. Quando si separano vengono collegate automaticamente allo smartphone, mentre quando sono unite si spengono. L’autonomia è circa 12 ore con una carica completa (100 minuti con una carica di 10 minuti). Il prezzo è 39,99 euro.

Questi sono i bundle con custodia e auricolari Buds 2:

Realme X2 Pro (6GB+64GB) + custodia o Buds 2: 409,00 euro

Realme X2 Pro (8GB+128GB) + custodia o Buds 2: 459,00 euro

Realme X2 Pro (12GB+256GB) + custodia o Buds 2: 509,00 euro

Realme X2 (8GB+128GB) + custodia o Buds 2: 309,00 euro

Realme 5 Pro (4GB+128GB) + Buds 2: 209,00 euro

Realme 5 Pro (8GB+128GB) + Buds 2: 259,00 euro

Realme 5 (4GB+128GB) + Buds 2: 179,00 euro

Questi sono invece i bundle con Buds Wireless:

Realme X2 Pro (6GB+64GB) + Buds Wireless: 429,00 euro

Realme X2 Pro (8GB+128GB) + Buds Wireless: 479,00 euro

Realme X2 Pro (12GB+256GB) + Buds Wireless: 529,00 euro

Realme X2 (8GB+128GB) + Buds Wireless: 329,00 euro

Realme 5 Pro (4GB+128GB) + Buds Wireless: 229,00 euro

Realme 5 Pro (8GB+128GB) + Buds Wireless: 279,00 euro