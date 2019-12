Oppo Find X2 con Snapdragon 865 nel 2020

Luca Colantuoni,

Il Find X è stato il primo smartphone senza notch, grazie all’uso di un meccanismo slider per le fotocamere. Oppo ha confermato che il successore Find X2 verrà annunciato nel primo trimestre e che integrerà il processore Snapdragon 865. Altre novità riguarderanno le fotocamere e lo schermo.

Il produttore cinese non ha svelato informazioni sul design, quindi non è noto al momento se il Find X2 avrà una fotocamera frontale pop-up o in-display. Durante la conferenza Inno Day 2019 è stata mostrata la Under-Screen-Camera (USC). Questa soluzione potrebbe essere adottata per il nuovo top di gamma. Sicuramente ci saranno miglioramenti per il comparto fotografico. Oppo utilizzerà la tecnologia 2×2 On-Chip Lens (OCL) di Sony che permette di ottenere una maggiore risoluzione, un migliore range dinamico e un’autofocus più veloce con la tecnologia “All Pixel Omni-directional PDAF”.

Let's take a closer look inside one of our crowd pleasers of OPPO INNO DAY 2019 – Under-Screen Camera technology! 🙌 RT if you're ready for a full-screen future! 📲#CreateBeyondBoundaries pic.twitter.com/UyzMey0Y5r — OPPO (@oppo) December 12, 2019

L’uso del processore octa core Snapdragon 865 implica necessariamente la presenza del modem Snapdragon X55 5G, in quanto il nuovo SoC di Qualcomm non può essere abbinato ad un modem LTE. Oppo ha confermato anche importanti miglioramenti per lo schermo in termini di risoluzione, range dinamico e frequenza di refresh (probabilmente 90 Hz).

Il nuovo Find X2 verrà annunciato nel primo trimestre. Oppo non ha comunicato una data specifica, ma si potrebbe ipotizzare un lancio uficiale al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Il Managing Director di Oppo Italia, Daniele De Grandis, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Il 2020 sarà un anno entusiasmante per Oppo. Non solo siamo pronti ad espandere il nostro portfolio di dispositivi smart con prodotti come gli auricolari e gli smartwatch, ma lanceremo anche il nostro smartphone flagship di prossima generazione. Con Find X2 desideriamo andare oltre i confini di cosa è possibile fare con uno smartphone. Sappiamo che sempre più consumatori utilizzano i propri dispositivi per giocare o fruire di contenuti on the go. Siamo certi che Find X2 li offrirà loro con un’esperienza più coinvolgente possibile.