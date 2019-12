Regali di Natale 2019, smartphone Honor in offerta

Luca Colantuoni,

Molti produttori offrono dispositivi in offerta che possono essere ottimi regali di Natale. L’azienda cinese propone tre smartphone per altrettante fasce di prezzo che soddisfano varie esigenze. Si tratta degli Honor 20, Honor 9X e Honor 20 Lite. I rivenditori aderenti all’iniziativa sono Mediaworld e Unieuro.

Honor 20

Honor 20 è uno dei modelli più apprezzati del produttore cinese, grazie al suo appariscente design con effetto “olografico”. Annunciato a fine maggio insieme alla versione Pro, lo smartphone possiede uno schermo FullView da 6,26 pollici (2340×1080 pixel) con un piccolo foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. La dotazione hardware comprende inoltre il processore Kirin 980, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e quattro fotocamere posteriori con sensori da 48, 16, 2 e 2 megapixel (standard, grandangolare, macro e profondità). Sarà in vendita fino al 31 dicembre ad un prezzo di 349,00 euro (invece di 499,90 euro).

Honor 9X

Anche il recente Honor 9X ha un’estetica molto ricercata con il Dynamic X Design ispirato ai diamanti. Lo schermo FullView da 6,59 pollici (2340×1080 pixel) non ha fori, in quanto la fotocamera frontale pop-up da 16 megapixel è nascosta nel bordo superiore. La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Kirin 710F, 6 GB di RAM, 128 GB di storage e tre fotocamere posteriori con sensori da 48, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare e profondità). Sarà in vendita fino al 24 dicembre ad un prezzo di 229,00 euro (invece di 299,90 euro).

Honor 20 Lite

Honor 20 Lite è il più piccolo della serie, ma possiede caratteristiche altrettanto interessanti: schermo da 6,21 pollici (2340×1080 pixel) con notch a goccia, processore octa core Kirin 710, 4 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera frontale da 32 megapixel e tre fotocamere posteriori da 24, 8 e 2 megapixel (standard, grandangolare e profondità). Sarà in vendita fino dal 15 al 24 dicembre ad un prezzo di 199,00 euro (invece di 249,90 euro).