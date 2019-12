Galaxy Note 10 Lite, S Pen con Bluetooth 5.1?

Luca Colantuoni,

Nelle scorse settimane sono trapelate numerose indiscrezioni sul design e le specifiche del Galaxy Note 10 Lite, modello economico della serie che include i Galaxy Note 10/10+. In base alle certificazione ottenuta da Samsung, la stilo S Pen dello smartphone supporterà lo standard Bluetooth 5.1 e quindi la funzionalità di tracciamento della posizione.

Grazie alla connettività Bluetooth, la nuova S Pen introdotta con il Galaxy Note 9 permette di eseguire diverse operazioni da remoto (ad esempio attivare l’otturatore della fotocamera). Per utilizzare le cosiddette gesture Air Actions è necessario però avvicinare la stilo allo schermo. Il Galaxy Note 10 Lite dovrebbe invece supportare nuove funzionalità basate sul tracciamento della posizione consentito dal Bluetooth 5.1. Rilevando la direzione del segnale wireless, lo smartphone sarà anche in grado di trovare una S Pen smarrita.

Questa, se confermata al momento del lancio ufficiale, potrebbe essere una novità più interessante della dotazione hardware. Il Galaxy Note 10 Lite dovrebbe infatti avere uno schermo AMOLED da 6,7 pollici e integrare il processore octa core Exynos 9810, affiancato da 4 o 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Si prevedono quindi prestazioni inferiori non solo rispetto agli altri due modelli della serie, ma anche al Galaxy S10 Lite.

Per la fotocamera frontale in-display si ipotizza un sensore da 32 megapixel, mentre le tre fotocamere posteriori dovrebbero avere sensori da 48, 12 e 5 megapixel (standard, ultra grandangolare e profondità). Lo smarpthone potrebbe avere il jack audio da 3,5 millimetri, assente nei fratelli maggiori. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0.

L’annuncio è previsto per gennaio 2020. In alcuni paesi potrebbe essere venduto come Galaxy A81. Infatti i recenti Galaxy A71 e A51 hanno un design simile. Per quanto riguarda il prezzo si prevede una cifra di circa 600 euro.