Oppo Reno3 5G e Reno3 Pro 5G, specifiche complete

Il produttore ha annunciato che la nuova serie debutterà il 26 dicembre. I due smartphone hanno ovviamente ricevuto le necessarie certificazioni da TENAA, l’ente cinese che autorizza la vendita dei dispositivi mobile in Cina. Nel suo database sono quindi apparse le principali specifiche dei Reno3 5G e Reno3 Pro 5G, dei quali Oppo aveva già svelato alcuni dettagli.

Come si deduce dal nome, entrambi sono smartphone con modem 5G, integrato nel processore Qualcomm Snapdragon 765G per il Reno3 Pro e nel processore MediaTek Dimensity 1000 per il Reno3. I due modelli avranno anche differenze estetiche. Il Reno3 Pro possiede uno schermo AMOLED (dual edge) da 6,5 pollici (2400×1080 pixel) con un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale da 32 megapixel. Il Reno3 ha invece uno schermo AMOLED (flat) da 6,4 pollici (2400×1080 pixel) con notch a goccia.

Entrambi gli smartphone hanno quattro fotocamere posteriori, ma cambiano sensori e obiettivi. Il Reno3 Pro ha sensori da 48, 13, 8 e 2 megapixel (standard, teleobiettivo, ultra grandangolare e monocromatico), mentre il Reno3 ha sensori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). La dotazione hardware del Reno3 Pro comprende inoltre 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage, mentre il Reno3 integra 8 GB di RAM e 128 GB di storage.

Le rimanenti specifiche sono identiche: connettività WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, LTE e 5G SA/NSA con supporto dual SIM, porta USB Type-C, jack audio da 3,5 millimetri, audio Dolby Atmos e lettore di impronte digitali in-display. Il sistema operativo è ColorOS 7 basato su Android 10. La batteria da 4.025 mAh supporta la ricarica rapida da 30 Watt. Per colori, disponibilità e prezzi si deve attendere l’annuncio ufficiale.