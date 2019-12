Oppo Reno3 5G, annuncio il 26 dicembre

Luca Colantuoni,

Dopo diverse indiscrezioni e informazioni ufficiali, Oppo ha comunicato che la nuova serie Reno3 verrà annunciata durante l’evento organizzato in Cina il 26 dicembre. La pagina predisposta sul sito ufficiale svela un interessante dettaglio: entrambi i modelli integreranno un modem 5G.

Quasi tutte le informazioni (ufficiali e non) apparse online sono riferite al Reno3 Pro 5G. Lo smartphone avrà una cover in vetro con sfumature cromatiche (gradienti), uno spessore di 7,7 millimetri e una batteria da 4.025 mAh. Oppo ha scelto il processore octa core Snapdragon 765G con modem Snapdragon X52 5G integrato. Lo schermo OLED dual edge dovrebbe avere una diagonale di 6,5 pollici e un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale.

Si prevedono inoltre 8 o 12 GB di RAM, 128/256 GB di storage e quattro fotocamere posteriori con sensori da 48, 8, 13 e 2 megapixel (standard, teleobiettivo, ultra grandangolare e profondità o macro). Il Reno3 5G dovrebbe avere uno schermo (flat) leggermente più piccolo con un tradizionale notch a goccia. La pagina relativa all’annuncio svela lo spessore dello smartphone (7,96 millimetri) e soprattutto la presenza del processore octa core MediaTek Dimensity 1000 con modem 5G integrato.

Oppo aveva già confermato che il sistema operativo sarà ColorOS 7 basato su Android 10. I due smartphone arriveranno prima sul mercato cinese. Per la distribuzione europea si dovrà probabilmente attendere la presentazione ufficiale al Mobile World Congress 2020 di Barcellona. Ulteriori informazioni verranno sicuramente divulgate nel corso delle prossime settimane.