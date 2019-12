Google Stadia, Buddy Pass in regalo ai Founder’s

Matteo Tontini,

Google Stadia non ha avuto un lancio granché brillante. Non solo per i problemi al Day One, ma anche per le numerose funzionalità promesse in fase di sviluppo ma tuttora assenti. Così, il colosso della ricerca ha deciso di fare un regalo di Natale ai suoi utenti, anche per placare un po’ gli animi: sta infatti elargendo un secondo Buddy Pass per tutti coloro che hanno acquistato la Founder’s Edition.

Per chi non lo sapesse, si tratta di una versione di prova gratuita dell’abbonamento Stadia Pro, che permette di accedere a Google Stadia Premium per 3 mesi gratuitamente: dal momento che il Buddy Pass era già previsto per coloro che hanno acquistato la Founder’s, quello extra è stato pensato per essere inviato a un amico. Ovviamente il Buddy Pass permetterà di giocare gratuitamente a Samurai Shodown, Tomb Raider e Farming Simulator 19, titoli aggiunti all’abbonamento Pro (che consente agli utenti di continuare ad accedervi fino a quando sono iscritti).

Come controllare di aver ricevuto il Buddy Pass extra? Basta andare nell’app di Google Stadia e verificare se è presente la bustina regalo come riportato nell’immagine esplicativa del tweet seguente.

In the spirit of the holidays, we have an early surprise gift for Stadia Founders: an extra Buddy Pass. Give it to a friend, a family member… anybody you know who loves games. pic.twitter.com/cn7muBPgfS — Stadia (@GoogleStadia) December 16, 2019

A caval donato non si guarda in bocca, è vero, ma è difficile vedere questo come un “dono” in questo momento: d’altro canto ci si aspettava molto di più dal servizio di BigG basato sul cloud computing, che ancora ha bisogno di migliorare molto per diventare competitivo. Di recente è stato integrato il supporto parziale ad Assistente Google, ma gli acquirenti si aspettano quanto promesso dal team di sviluppo nei mesi precedenti al lancio. In molti si sono persino lamentati dei limiti tecnici della piattaforma, che non raggiungerebbe i 4K (sebbene la società abbia spiegato il motivo).