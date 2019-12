Pagamenti digitali, le novità di Axerve

Filippo Vendrame,

Il mercato dei pagamenti digitali si sta evolvendo rapidamente. Axerve, il primo Hub dei Pagamenti in Italia, continua ad implementare la propria offerta di soluzioni di pagamento, sia per i punti vendita fisici che per gli ecommerce, per accompagnare aziende e attività commerciali nella crescita del loro business. Le nuove soluzioni di Axerve rappresentano un passo avanti nel percorso di crescita della società che si pone per i suoi oltre 100 mila clienti quale partner per lo sviluppo del business grazie alla proposta di un ecosistema di soluzioni che possono essere declinate su differenti mercati e combinate sviluppando dinamiche di cross-selling omnicanale, consentendo ai merchant di raggiungere un elevato livello di personalizzazione e di cogliere le opportunità che i sistemi di pagamento alternativi generano se offerti con una logica omnichannel.

Per i punti vendita la novità riguarda le innovative macchine Cashin che permettono al merchant di digitalizzare il contante abbattendo i rischi che ne comporta la gestione attraverso l’installazione di una o più casse smart safe presso il punto vendita. Una volta installata la macchina, il contante versato viene accreditato in tempo reale direttamente sul conto corrente del merchant e da quel momento non è più di responsabilità dell’esercente.

Per gli ecommerce, invece, Axerve continua a sviluppare ed abilitare metodi di pagamento alternativi in tutto il mondo e lancia Pay By Link, soluzione che permette di offrire al consumatore finale la possibilità di pagare attraverso la scansione di un QR code o l’invio di un’e-mail contenente il link di pagamento. Il cliente viene poi re-indirizzato alla pagina web dove potrà selezionare metodi quali carta di credito, PayPal e un’ampia scelta di pagamenti alternativi.

Da sottolineare poi il nuovo servizio di POS API attraverso cui l’esercente può utilizzare i propri sistemi come registratore di cassa, smartphone o tablet in dotazione alla forza vendita o il sito internet per inviare i pagamenti al terminale POS del negozio, beneficiando non solo del classico pagamento con carte o PagoBANCOMAT, ma anche dei sistemi alternativi come Alipay, PayPal, etc. Così da rendere veramente omnicanale l’esperienza di acquisto del cliente. Axerve propone soluzioni per semplificare i passaggi tecnici e rendere l’esperienza di pagamento fluida e piacevole lato consumatore finale. L’obiettivo è creare tutte le possibili condizioni per abbattere i tassi di abbandono del carrello e aumentare invece le possibilità di vendita.