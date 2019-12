Samsung Galaxy Note 10 Lite, nuovo design

Luca Colantuoni,

Da diverse settimane circolano indiscrezioni sul Galaxy Note 10 Lite, versione economica della serie che dovrebbe essere annunciata entro il mese di gennaio. Il noto leaker Roland Quandt ha pubblicato i press render dello smartphone che mostrano per la prima volta la parte posteriore con il nuovo design scelto da Samsung per il modulo fotografico.

La “parentela” del Galaxy Note 10 Lite con i Galaxy Note 10/10+ è testimoniata dalla presenza di un foro centrale in corrispondenza della fotocamera frontale (32 megapixel?) e ovviamente della stilo S Pen. Lo schermo Infinity-O, che dovrebbe avere una diagonale di 6,7 pollici, non è curvo ai lati. Il produttore coreano ha infatti scelto un pannello flat, come quello del Galaxy S10e, per ridurre i costi e quindi il prezzo finale. Gli angoli hanno maggiore curvatura (i Galaxy Note 10/10+ hanno una forma più squadrata). I pulsanti per accensione e volume sono stati spostati lungo il lato destro.

La novità più evidente è il modulo posteriore di forma rettangolare che ospita tre fotocamere e il flash LED nei quattro angoli. Il layout, che ricorda chiaramente quello dei Google Pixel 4 e Apple iPhone 11, verrà utilizzato anche per i futuri modelli della serie Galaxy S11. Non sono note le specifiche, ma la fotocamera principale potrebbe avere un sensore da 48 megapixel, mentre per le altre due si prevedono obiettivi ultra grandangolare e di profondità.

Roland Quandt ipotizza la presenza del processore Snapdragon 855, ma secondo altre fonti dovrebbe esserci il processore Exynos 9810, affiancato da 6 GB di RAM e 128 GB di storage. La batteria avrà probabilmente una capacità di 4.500 mAh. Possibile inoltre il jack audio da 3,5 millimetri. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0. La stilo S Pen dovrebbe integrare un chip Bluetooth 5.1 e supportare quindi il tracciamento della posizione.