Speedtest: Galaxy S10 5G il più veloce in Italia

Il 5G sta prendendo piede lentamente anche in Italia. TIM e Vodafone hanno lanciato le loro reti e progressivamente stanno ampliando la loro copertura. Speedtest ha voluto fotografare l’attuale situazione delle prestazioni delle reti 5G nei Paesi dove tale tecnologia è stata già lanciata, Italia compresa. Il report “A Global Look at Mobile Modem Market Share and Device Performance” mostra alcuni dati decisamente molto interessanti.

Dai dati condivisi emerge che il Samsung Galaxy S10 5G trionfa quasi ovunque, Italia compresa, per quanto riguarda le velocità massime raggiunte sotto rete 5G, battendo il Huawei Mate 20 X 5G. Il terminale di Samsung ha raggiunto valori medi quasi sempre superiori ai 200 Mbps. Da evidenziare che trattasi di valori ottenuti dai test su connessioni 5G che però non prendono in considerazioni alcune variabili come l’operatore e il livello di copertura.

Report che poi è passato ad esaminare le prestazioni in generale indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sui principali dispositivi mobile. Ai terminali Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20, Speedtest ha affiancato l’iPhone XS.

Guardando al dato italiano, il Samsung e il Huawei hanno ottenuto un risultato quasi equivalente attorno ai 50 Mbps con l’iPhone XS poco staccato attorno ai 40 Mbps.

Il report, infine, analizza la diffusione delle soluzioni modem dei principali produttori. A primeggiare complessivamente è Qualcomm con Intel che si difende bene in Europa centrale e settentrionale, nel Regno Unito, in Sudafrica, nell’Arabia Saudita e in Canada. Terzo gradino del podio per Samsung che fa molto bene in alcune aree dell’Europa e dell’Africa oltre che a casa sua in Corea del Sud.

I più curiosi possono leggere l’intero report sul sito di Speedtest.