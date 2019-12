Samsung Galaxy Fold, sold out sullo shop online

Luca Colantuoni,

Dal 13 novembre era state avviate le prenotazioni in Italia, mentre le vendite sono partite il 16 dicembre. Samsung ha ora comunicato che, a distanza di una settimana dal lancio sul mercato, il Galaxy Fold è sold out sullo shop online. Non è noto il numero di unità vendute, ma si tratta ugualmente di un importante risultato, considerato il prezzo elevato dello smartphone pieghevole.

Il Galaxy Fold può essere acquistato anche nei principali negozi dell’elettronica di consumo e tramite gli operatori telefonici. Il prezzo è 2.050 euro (colore Cosmos Black). Si tratta chiaramente di un prodotto di nicchia, ma che ha dato origine ad una nuova categoria di smartphone. Anche Huawei offre il suo Mate X (al momento solo in Cina), mentre il debutto del Motorola Razr è stato posticipato a causa delle eccessive richieste (in Italia doveva arrivare a gennaio tramite TIM). Nel corso del 2020 verranno annunciati altri smartphone pieghevoli. La stessa Samsung avrebbe già pianificato il lancio del Galaxy Fold 2 con design a conchiglia e un prezzo più accessibile.

La versione attualmente in commercio è una revisione del modello presentato al Mobile World Congress 2019 di Barcellona. Samsung ha infatti apportato alcune modifiche per ridurre il rischio di danni allo schermo flessibile interno da 7,3 pollici. In particolare sono stati applicati piccoli tappi in plastica alle estremità della cerniera per bloccare l’ingresso di detriti. Il Galaxy Fold ha anche un display esterno da 4,6 pollici.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 855, 12 GB di RAM, 512 GB di storage, tre fotocamere posteriori da 12, 16 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), due fotocamere frontali da 10 e 8 megapixel, fotocamera esterna da 10 megapixel, connettività WiFi 802.11ax, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE, lettore di impronte digitali laterale, porta USB Type-C, altoparlanti stereo AKG e batteria da 4.380 mAh con ricarica rapida e wireless.

Il sistema operativo è Android 9 Pie con interfaccia One UI. All’interno della confezione ci sono anche gli auricolari wireless Galaxy Buds e una cover protettiva. Samsung offre inoltre un servizio di supporto dedicato e un anno di assicurazione Samsung Care+ che copre i danni accidentali, come rottura del display o infiltrazioni di liquidi.