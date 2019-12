Huawei P40 Pro, fotocamera con zoom ottico 10x?

Luca Colantuoni,

Circa due settimane fa erano apparsi online i primi render dello Huawei P40 Pro, ma erano visibili solo pochi dettagli. Il sito 9 Tech Eleven ha ora pubblicato nuovi render che svelano il design dello smartphone. Le immagini sono state ricavate dai disegni CAD e in base alle informazioni ricevute da un collaboratore del sito Slashleaks. Il lancio ufficiale della serie è prevista per fine marzo a Parigi.

La prima novità rispetto all’attuale Huawei P30 Pro è rappresentata dallo schermo. Il produttore cinese dovrebbe utilizzare un display OLED “quad edge”, ovvero curvo su quattro lati. Ciò richiederà un nuovo tipo di frame che offrirà una migliore protezione contro le cadute. Nei render si nota inoltre lo spessore uniforme delle cornici. Solitamente quella inferiore è più grande. Si vedono anche le due fotocamere in-display nell’angolo superiore sinistro, come nel recente Nova 6.

Il modulo fotografico posteriore rimarrà nella stessa posizione, ma dovrebbe avere una maggiore dimensione in quanto si prevedono cinque fotocamere, oltre al flash LED. non si conoscono le specifiche, ma ci saranno sicuramente un sensore principale con risoluzione minima di 40 megapixel, una fotocamera ultra grandangolare e un teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 10x. Non dovrebbe mancare il sensore ToF (Time-of-Flight). Per la quinta fotocamera ci sono tre opzioni: secondo teleobiettivo, seconda fotocamera grandangolare o macro camera.

La dotazione hardware del P40 Pro dovrebbe comprendere uno schermo da 6,5 o 6,7 pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 90 Hz, processore octa core Kirin 990 5G, 8/12 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia EMUI 10. Se gli Stati Uniti confermeranno il ban non ci saranno le app Google, ma gli utenti potranno scaricare quelle più popolari dallo store Huawei.