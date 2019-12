Huawei P40 e P40 Pro a fine marzo con nuovo design

Luca Colantuoni,

Per Huawei si preannuncia un primo trimestre 2020 molto impegnativo con il lancio del Mate Xs al MWC 2020 e della serie P40 a fine marzo. Il CEO Richard Yu ha confermato che la presentazione dei nuovi P40 e P40 Pro avverrà durante un evento organizzato a Parigi. Intanto il sito 91mobiles.com ha pubblicato i primi render dei due smartphone che mostrano interessanti novità.

I produttori di smartphone sembrano aver concordato il design da utilizzare per il modulo fotografico posteriore. Osservando i render dei P40 si nota chiaramente la forma rettangolare simile a quella adottata da Samsung per i Galaxy A51/A71 e che verrà probabilmente scelta per la serie Galaxy S11. Nelle immagini si vede solo la lente nell’angolo superiore sinistro. Il P40 dovrebbe avere quattro fotocamere posteriori, mentre per il P40 Pro si prevede una fotocamera aggiuntiva.

Secondo il noto leaker Steve Hemmerstoffer, il P40 potrebbe avere uno schermo flat da 6,1 o 6,2 pollici. Il P40 Pro avrà probabilmente uno schermo da almeno 6,5 pollici con una curvatura su quattro lati, come si può notare nella seconda immagine.

Altri dettagli visibili nei render sono la porta USB Type-C, la griglia dell’altoparlante e lo slot per SIM lungo il bordo inferiore, mentre i pulsanti per accensione e volume sono sul lato destro. Non c’è il jack audio da 3,5 millimetri, ormai eliminato dai top di gamma da quasi tutti i produttori.

Durante un incontro con la stampa francese presso la sede di Shenzhen, il CEO Richard Yu ha parlato di “design mai visto“. Nelle immagini non si vede la fotocamera frontale, per cui non è possibile confermare la presenza di fori, notch o meccanismi pop-up. Huawei potrebbe anche sorprendere tutti con una fotocamera “under-display”. Al momento le uniche certezze sono il processore Kirin 990 5G e il sistema operativo Android 10 con interfaccia EMUI 10 (senza servizi Google, se l’azienda rimarrà nella lista nera degli Stati Uniti).