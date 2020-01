SpaceX, video simula il viaggio di Crew Dragon

Matteo Tontini,

SpaceX ha dichiarato nei mesi scorsi che la capsula Crew Dragon dovrebbe essere pronta per il suo primo volo di prova con equipaggio, durante il quale attraccherà alla ISS, nel primo trimestre del 2020. E ora Elon Musk ha pubblicato su Twitter un video che mostra la simulazione di quel volo.

Battezzato Demo-2, si tratta di un banco di prova importante non solo per SpaceX ma per la NASA stessa. Soprattutto dopo che un’esplosione durante uno di questi test ha distrutto la capsula all’inizio dello scorso anno. Di seguito è possibile dare un’occhiata al “cinguettio” pubblicato dal celebre imprenditore statunitense.

Simulation of first crewed flight of Falcon 9 / Dragon 2020 @NASA pic.twitter.com/BSDPYTcVIG — Elon Musk (@elonmusk) December 30, 2019

La clip di due minuti mostra l’equipaggio che sale sulla capsula, il conto alla rovescia, il decollo e la separazione dal razzo Falcon 9. C’è una scena che mostra l’aggancio alla stazione spaziale con musica drammatica in sottofondo, mentre la Terra viene mostrata dall’alto. Il video si conclude con la capsula che si separa dalla ISS, dopo alcuni giri intorno al pianeta, e si accinge a ritornare verso casa sfruttando il paracadute.

Naturalmente, tutto dovrà andare secondo i piani affinché il primo volo con equipaggio della capsula somigli alla simulazione mostrata in video. Le recenti notizie fanno ben sperare: l’ultima volta che si è parlato di Crew Dragon, SpaceX aveva completato con successo i test dei motori, quindi questa visione del futuro senza intoppi potrebbe non essere del tutto utopica.

Inoltre, lo scorso marzo, Crew Dragon ha raggiunto con successo la ISS: tuttavia a bordo non c’era un equipaggio ma il fantoccio Ripley – dal nome del personaggio impersonato da Sigourney Weaver nel film Alien. Gli astronauti in servizio sulla stazione spaziale hanno aperto il portello della capsula e hanno dato il benvenuto al passeggero inanimato.