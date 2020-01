SpaceX, primo turista per la Luna cerca compagna

Matteo Tontini,

Il miliardario giapponese Yusaku Maezawa, primo passeggero privato del razzo spaziale Starship di SpaceX, ha di recente lanciato una bizzarra campagna per trovare una persona che lo accompagni nel suo viaggio verso la Luna: Maezawa chiarisce che non sta cercando soltanto un’amica ma una vera e propria compagna, motivo per cui potranno candidarsi solo donne single di età superiore ai vent’anni.

Il sito che promuove la campagna riporta:

Maezawa sogna da tanto tempo di andare nello spazio. E vuole visitare un posto così speciale insieme a una persona speciale.

Secondo quanto riportato dalla pagina web, il concorso viene pubblicizzato come un vero e proprio evento di matchmaking che verrà documentato in un reality show chiamato “Full Moon Lovers”, trasmesso dal servizio di streaming nipponico AbemaTV. Le candidate ideali, stando al sito, sono tutte quelle donne che hanno personalità “brillanti”, vogliono godersi la vita al massimo e desiderano la pace nel mondo. E, chiaramente, hanno bisogno anche di essere interessate ad andare nello spazio.

Starship è un enorme veicolo spaziale destinato a portare l’uomo verso destinazioni nello spazio profondo. Non solo mira al raggiungimento della Luna, ma anche di Marte in un futuro prossimo. Nel settembre 2018, SpaceX ha rivelato che Yusaku Maezawa sarebbe stato il primo cliente privato a salire su Starship per un viaggio intorno al “nostro satellite naturale” (senza attirare su di esso). SpaceX non ha rivelato la cifra sborsata dal miliardario giapponese per avere questo onere, ma il CEO della nota agenzia spaziale, Elon Musk, ha affermato che era sufficiente per aiutare a finanziare parzialmente lo sviluppo del veicolo.