iPhone 5G, fino a 6 GB di RAM

Marco Grigis,

Giungono nuove indiscrezioni su iPhone 5G, la linea di smartphone che Apple potrebbe lanciare nel mese di settembre. Non solo vengono confermate ben tre dimensioni per i dispositivi – 5.4, 6.7 e 6.1 pollici – ma appaiono online i possibili quantitativi di RAM voluti dalla società di Cupertino. I modelli più costosi, infatti, potrebbero facilmente raggiungere i 6 GB.

L’indiscrezione proviene da Timothy Arcuri e Minjas Shah, analisti di UBS. Sulla base di alcune informazioni raccolte dai distretti produttivi asiatici, tutti i nuovi iPhone 5G saranno equipaggiati con uno schermo OLED e vedranno dei quantitativi di RAM pari o superiori rispetto alle generazioni attualmente in commercio. Nel dettaglio:

iPhone 5.4 con doppia fotocamera: 4 GB di RAM;

con doppia fotocamera: 4 GB di RAM; iPhone 6.1 con doppia fotocamera: 4 GB di RAM;

con doppia fotocamera: 4 GB di RAM; iPhone 6.1 con eventuale tripla fotocamera: 6 GB di RAM;

con eventuale tripla fotocamera: 6 GB di RAM; iPhone 6.7 con tripla fotocamera e sensore 3D: 6 GB di RAM.

Proprio sul fronte del tris di fotocamere posteriori, non è chiaro se Apple continuerà ad adottare l’attuale configurazione di iPhone 11 o se, ancora, sia finalmente pronta a inserire un obiettivo time-of-flight, ovvero in grado di effettuare una scansione 3D degli ambienti per migliorare l’esperienza con la realtà aumentata e provvedere a un veloce mapping degli oggetti.

In ogni caso, gli analisti sembrano essere concordi nel ritenere la generazione degli iPhone 5G come la più attesa dagli utenti. Soprattutto negli Stati Uniti, dove vi sono grandi aspettative per questa tecnologia di comunicazione radio, capace di garantire elevate velocità a latenze davvero ridotte, paragonabili a quelle tipiche di connessioni via cavo in fibra. Non dovrebbero esserci, invece, particolari novità sul fronte del design, fatta eccezione per i già citati schermi: è possibile che le componenti True Depth siano state elaborate per occupare un minore spazio.