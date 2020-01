Samsung Galaxy S20, specifiche complete

Luca Colantuoni,

La serie Galaxy S20 non ha ormai più segreti. Dopo le numerose immagini (render o reali) degli smartphone, un noto leaker ha pubblicato le specifiche complete dei tre modelli che Samsung annuncerà il prossimo 11 febbraio. Quasi tutte erano già trapelate nelle scorse settimane, ma c’è una novità per il Galaxy S20 Ultra.

Il produttore coreano dovrebbe aggiungere il suffisso 5G al nome per indicare che gli smartphone supportano le reti di nuova generazione. Sembra però che per le versioni europee e asiatiche verrà scelto il processore Exynos 990, mentre in altri mercati verrà utilizzato lo Snapdragon 865. In base alle specifiche apparse online, tutti i modelli avranno uno schermo Dynamic AMOLED con risoluzione WQHD+ (3200×1400 pixel) e refresh rate di 120 Hz.

Cambia invece la diagonale del display: 6,2 pollici per Galaxy S20, 6,7 pollici per Galaxy S20+ e 6,9 pollici per Galaxy S20 Ultra. I Galaxy S20 e S20+ dovrebbero condividere molte specifiche, come la fotocamera frontale in-display da 10 megapixel e le tre fotocamere posteriori con sensori da 12, 64 e 12 megapixel (standard, teleobiettivo con zoom ottico 3x e ultra grandangolare).

Per il Galaxy S20 Ultra si prevedono invece quattro fotocamere posteriori con sensori da 108, 48 e 13 megapixel, affiancanti da un sensore ToF (Time-of-Flight). Il teleobiettivo avrà uno zoom ottico 10x a periscopio e digitale 100x (Space Zoom). La fotocamera frontale dovrebbe avere un sensore da 40 megapixel. Il modulo fotografico potrebbe essere bicolore, come si può vedere nell’immagine in evidenza. La memoria non è indicata nella tabella, ma dovrebbe essere 12 GB per tutti i modelli. Il sistema operativo sarà certamente Android 10 con interfaccia One UI 2.0.