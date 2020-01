OnePlus 8 Pro, confermato lo schermo da 120 Hz

Luca Colantuoni,

Una delle novità della serie OnePlus 8 sarà rappresentata dalla qualità dello schermo. Il produttore cinese ha annunciato un display OLED con refresh rate di 120 Hz, senza tuttavia indicare per quali modelli verrà utilizzato. Uno di essi sarà certamente il OnePlus 8 Pro, come conferma un’immagine pubblicata online che raffigura un’unità di pre-produzione. Lo stesso display dovrebbe essere presente nel OnePlus 8, mentre quello del OnePlus 8 Lite avrà sicuramente una frequenza di 90 Hz.

Come si può leggere nelle impostazioni relative alla frequenza di aggiornamento dello schermo, l’utente potrà scegliere tre opzioni: 120, 90 e 60 Hz. La prima è quella che offre la massima fluidità, ma comporta una leggera riduzione dell’autonomia della batteria. La seconda garantisce invece il giusto compromesso tra fluidità del display e consumi. L’ultima infine permette di incrementare la durata della batteria, a discapito della fluidità dello schermo. Non è chiaro tuttavia se il cambio di frequenza avverrà in maniera automatica in base al tipo di contenuto (app, giochi, video e altro).

Nella schermata delle impostazioni non viene indicato se la frequenza di 120 Hz verrà utilizzata alla massima risoluzione prevista per il display, ovvero 3140×1440 pixel. In base alle indiscrezioni che circolano online, i Galaxy S20 utilizzeranno il valore di 120 Hz solo a risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel). L’immagine conferma inoltre la presenza di un foro nell’angolo superiore sinistro in corrispondenza della fotocamera frontale.

Il OnePlus 8 Pro dovrebbe avere uno schermo da 6,7 pollici, processore Snapdragon 865, modem 5G, 8/12 GB di RAM, 128/256 GB di storage, fotocamere posteriori da 64, 20 e 12 megapixel (standard, ultra grandangolare e teleobiettivo), affiancate da un sensore ToF 3D, fotocamera frontale da 32 megapixel e batteria da 4.500 mAh.