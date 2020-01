iPhone SE 2: lancio a marzo?

Marco Grigis,

Il nuovo smartphone a costo contenuto di Apple, ribattezzato iPhone SE 2 in modo non ufficiale, potrebbe giungere sul mercato nel mese di marzo. È quanto riferisce Bloomberg, sulla base di alcune informazioni raccolti dai distretti produttivi partner di Cupertino: la fase di produzione di massa potrebbe essere inaugurata nei primi giorni di febbraio.

Nonostante dalle parti di Apple Park non sia giunta alcun conferma in merito, da tempo si parla di un possibile successore di iPhone SE, forse semplicemente chiamato iPhone 9. Il dispositivo dovrebbe caratterizzarsi per un’estetica simile a iPhone 8, ma con componenti hardware interne moderne, quali un processore della famiglia A13 e almeno 3 GB di RAM. Non ultimo, dovrebbe essere presente una singola fotocamera posteriore, uno schermo da 4.7 pollici e un classico pulsante Touch ID anziché la scansione del volto di Face ID.

Secondo quanto riferito da MacRumors, il nuovo iPhone SE 2 potrebbe essere proposto a un prezzo di partenza di 399 dollari, andando così a posizionarsi sulla fascia media di mercato. I listini saranno addirittura inferiori a iPhone 8, attualmente proposto a 499: probabile che questo modello, date le caratteristiche hardware maggiori del nuovo esemplare, venga semplicemente ridotto dalla lineup della mela morsicata.

Nelle scorse settimane si è discusso anche di una possibile edizione di iPhone SE 2 con schermo edge to edge e top notch, per includere le fotocamere TrueDepth di Face ID, da lanciare entro la fine dell’anno. Gli analisti, tuttavia, si rivelano molto dubbiosi su questa indiscrezione.

Marzo potrebbe rappresentare l’occasione giusta non solo per lanciare i nuovi smartphone mid-cost, ma anche altri prodotti. Di recente, ad esempio, la società di Cupertino ha registrato all’Eurasian Economic Commission un nuovo modello di MacBook Pro da 13 pollici, probabilmente aggiornato alla nuova tastiera già inserita nei 16 pollici.