iPhone SE 2 si chiamerà iPhone 9?

Marco Grigis,

Il nuovo iPhone SE 2, lo smartphone a prezzo accessibile che Apple dovrebbe presentare nei primi mesi del 2019, potrebbe chiamarsi semplicemente iPhone 9. È quanto riferisce Mac Otakara, pubblicazione giapponese molto nota sul mondo della mela morsicata, sebbene dalle parti di Cupertino non giungano precise conferme in merito.

Così come già noto, da mesi gli esperti scommettono sull’arrivo di un successore di iPhone SE, lo smartphone dal medio prezzo lanciato qualche anno fa da Apple. La strategia, d’altronde, si è rivelata vincente per il gruppo di Cupertino: proporre un dispositivo recuperando l’estetica di un vecchio modello, quella di iPhone 5, con delle performance tuttavia analoghe a iPhone 6S.

Il nuovo iPhone SE 2, così come emerso nel corso delle ultime settimane, potrebbe caratterizzarsi per un’estetica praticamente sovrapponibile a iPhone 8 – quindi con uno schermo da 4.7 pollici abbinato a un lettore Touch ID frontale – ma con delle performance prossime a iPhone 11. Lo smartphone sarà infatti dotato del nuovo processore A13 di Apple, lo stesso inserito nei suoi più recenti dispositivi high-end.

Secondo quanto riferito da MacOtakara, sulla base di alcune indiscrezioni raccolte da una fonte anonima vicina ai piani di Cupertino, lo smartphone potrebbe chiamarsi semplicemente iPhone 9. Un’ipotesi che non vede però concordi gli esperti, per il timore che la definizione possa determinare confusione negli utenti: essendo già disponibili sul mercato iPhone X e iPhone 11, i consumatori potrebbero non comprendere il ritorno a una precedente numerazione.

In ogni caso, il supposto iPhone 9 dovrebbe caratterizzarsi per un chipset A13 abbinato a 3 GB di RAM, quindi garantire delle performance del tutto analoghe a iPhone 11. Mancherà ovviamente il comportato delle fotocamere TrueDepth, e quindi il riconoscimento facciale Face ID, mentre il prezzo dovrebbe assestarsi sui 399 dollari. Non resta che attendere, di conseguenza, un annuncio ufficiale dalle parti di Apple Park.