Motorola Razr disponibile dal 6 febbraio negli USA

Luca Colantuoni,

Dopo aver posticipato il debutto ufficiale previsto a gennaio, il produttore statunitense ha comunicato che lo smartphone pieghevole arriverà sul mercato statunitense il prossimo 6 febbraio. Gli utenti potranno ordinare il Motorola Razr a partire dal 26 gennaio. Al momento non ci sono informazioni sul lancio europeo. In Italia verrà commercializzato in esclusiva da TIM.

Il Motorola Razr è stato annunciato a novembre 2019. Il nome e il design a conchiglia sono ovviamente un omaggio al famoso Razr V3 del 2004. Il nuovo modello non ha una tastiera fisica, ma uno schermo pOLED flessibile (Flex View) da 6,2 pollici (2142×876 pixel) che copre le due metà unite tramite due piccole cerniere che offrono una maggiore resistenza all’usura. C’è anche uno schermo esterno gOLED (Quick View) da 2,7 pollici (800×600 pixel) che viene utilizzato per mostrare ora, data e notifiche.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 710, 6 GB di RAM, 128 GB di storage, fotocamera posteriore da 16 megapixel (f/1.7) con flash dual LED, fotocamera frontale da 5 megapixel (f/2.0) nel notch, altoparlante, quattro microfoni, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali e la porta USB Type-C. La batteria da 2.510 mAh supporta la ricarica rapida da 15 Watt (TurboPower). Il sistema operativo è Android 9 Pie in versione quasi stock.

Motorola aveva posticipato il lancio, in quanto la domanda ha superato l’offerta. L’azienda ha dovuto quindi incrementare il numero di unità prodotte per soddisfare le richieste dei consumatori. La distribuzione negli Stati Uniti avverrà tramite l’operatore Verizon, Walmart e lo store Motorola. Nei prossimi giorni verrà sicuramente comunicata la disponibilità anche per il mercato italiano. il prezzo è 1.599,00 euro. Il principale concorrente del Motorola Razr sarà il Samsung Galaxy Z Flip.