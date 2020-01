iPhone 5G: arriva la colorazione navy blue

Marco Grigis,

Per il lancio dei nuovi iPhone 5G, i futuri smartphone targati mela morsicata attesi nel mese di settembre, Apple potrebbe introdurre una nuova colorazione. Secondo quanto riferito da Max Weinbach, developer XDA e noto leaker, la società di Cupertino starebbe infatti lavorando su una scocca Navy Blue per almeno uno dei dispositivi che verranno presentati in autunno.

Stando a quanto riferito, Apple avrebbe intenzione di sostituire l’attuale colorazione verde notte, introdotta con iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max, con un più elegante Navy Blue. Un’anteprima della nuova gradazione è peraltro già disponibile, grazie a un concept elaborato proprio da Max Winbach e da EverythingApplePro, pubblicato sulla piattaforma YouTube.

Può sembrare una scommessa azzardata, quella di tentare di anticipare le colorazioni dei nuovi iPhone, eppure Weinbach può contare su una storia di previsioni azzeccate. Ad esempio, poco prima del lancio di iPhone 11, l’esperto aveva correttamente ipotizzato l’arrivo di esemplari verdi e gialli. Nel corso dello stesso anno, però, il developer si è imbattuto anche in indiscrezioni rivelatesi errate in itinere, come lo sbarco di HomePod in Italia nel corso del 2019.

Nel frattempo, rimangono confermati i rumor già emersi sulla nuova generazione degli iPhone 5G. Apple avrebbe intenzione di lanciare tre modelli differenziati – da 5.4, 6.1 e 6.7 pollici – tutti abilitati alle reti di nuova generazione. Ogni edizione sarà in grado di supportare le frequenze sub-6GHz, mentre in alcune nazioni verranno lanciati anche dei dispositivi pienamente compatibili con lo standard mmWave. Fra le novità in arrivo, anche un rinnovamento della tripla fotocamera posteriore per gli iPhone più costosi, forse con l’introduzione di un obiettivo time-of-flight per la scansione tridimensionale degli ambienti.