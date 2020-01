Samsung Galaxy S20, render ufficiali

Luca Colantuoni,

Ormai manca poco all’annuncio della nuova serie Galaxy S20, quindi le indiscrezioni diventano sempre più affidabili. Il sito 91mobiles.com ha pubblicato i render ufficiali dei tre smartphone. Sul sito WinFuture sono invece disponibili altri render con risoluzione maggiore. I Galaxy S20, S20+ e S20 Ultra non hanno più segreti.

Il top di gamma è chiaramente il Galaxy S20 Ultra, che dovrebbe essere offerto con 128 e 512 GB di storage nella sola versione 5G. I render confermano lo schermo Infinity-O con un foro per la fotocamera frontale e un vetro 2.5D, quindi con una curvatura inferiore a quella dei Galaxy S10/S10+/S10 5G. Il modulo fotografico posteriore, piuttosto grande e sporgente, ospita quattro lenti e il flash LED. Per evidenziare la presenza del teleobiettivo a periscopio con zoom ottico 10x è stato scelto un colore a due tonalità. La scritta “Space Zoom 100x” nella parte inferiore indica lo zoom digitale 100x.

Anche il Galaxy S20+ ha uno schermo con vetro 2.5D e una singola fotocamera frontale in-display. Anche se il numero di lenti è lo stesso (quattro), il modulo fotografico posteriore è più piccolo perché è presente un teleobiettivo tradizionale (probabile uno zoom ottico 3x). Il Galaxy S20 ha invece tre fotocamere posteriori. La larghezza del modulo è inferiore, in quanto le lenti sono disposte su una sola colonna.

I possibili colori disponibili al lancio sono Cosmic Black e Cosmic Grey per Galaxy S20 Ultra; Cosmic Black, Cosmic Grey e Cloud Blue per Galaxy S20+; Cosmic Grey, Cloud Blue e Cloud Pink per Galaxy S20.

Questi sono invece i prezzi attesi per il mercato europeo (ma possono cambiare da paese a paese):

Galaxy S20 Ultra 5G: 1.349 euro (128 GB), 1.549 euro (512 GB)

Galaxy S20+ 5G (128 GB): 1.099 euro

Galaxy S20+ 4G (128 GB): 999 euro

Galaxy S20 5G (128 GB): 999 euro

Galaxy S20 4G (128 GB): 899 euro