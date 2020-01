iPhone 5G: in arrivo anche un modello “mini”?

Marco Grigis,

Potrebbero essere addirittura quattro gli iPhone 5G che, a partire dal mese di settembre, Apple potrebbe presentare al grande pubblico. Secondo alcune indiscrezioni riportate da CultOfMac, infatti, la società californiana starebbe pensando all’introduzione di un inedito modello, forse chiamato iPhone 12 Mini.

Così come suggerisce il nome, il dispositivo vedrà uno schermo più piccolo rispetto agli altri modelli – quindi inferiore o pari ai 5.4 pollici di uno degli iPhone 5G di cui si discute ormai da parecchie settimane – e servirà probabilmente per attirare nuovi switcher. Questo modello, tuttavia, non dovrà essere confuso per dimensioni con il nuovo iPhone SE 2, invece in dirittura d’arrivo nel corso della primavera.

L’indiscrezione in questione, in realtà, appare come un mix dei rumor già apparsi nelle scorse settimane, caratterizzati da due filoni principali. Il primo è supportato da Ming-Chi Kuo, il quale sostiene il lancio di tre smartphone, rispettivamente da 5.4, 6.1 e 6.7 pollici. Il secondo, proveniente invece da altri analisti, parla di 5.8, 6.1 e 6.7 pollici. La definizione di un iPhone 12 Mini, di conseguenza, non fa altro che abbinare queste due previsioni, scommettendo su una lineup a quattro elementi rispettivamente da 5.4, 5.8, 6.1 e 6.7 pollici.

L’indiscrezione, nata da LetsGoDigital, introduce inoltre altri elementi interessanti. Ad esempio i nuovi iPhone 12 potrebbero tutti essere dotati di schermo OLED, abilitati a una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, per garantire il massimo della fluidità visiva in qualsiasi condizione d’uso. Ancora, potrebbe essere in via d’introduzione la seconda generazione di Face ID, il sistema di scansione tridimensionale del volto, con delle componenti TrueDepth più piccole rispetto ai modelli in vendita. Ciò potrebbe comportare dei top notch di dimensioni inferiori.