Google, app Telefono potrebbe registrare chiamate

Matteo Tontini,

L’app Telefono di Google potrebbe presto consentire all’utente non solo di registrare le chiamate, ma di trascriverle: secondo quanto riportato da 9to5Google, l’ultima versione dell’app, la 44, include un codice che mostra non solo l’esistenza della funzionalità, ma che rivela anche come potrebbe essere implementata in modo legale. Dovrebbe quindi permettere di trascrivere le chiamate, probabilmente utilizzando una tecnologia simile all’app di trascrizione del Registratore di Google.

Dal momento che alcune leggi negli Stati Uniti richiedono che entrambe le parti acconsentano alla registrazione di una chiamata, per prima cosa verrà applicato un avviso udibile sia da chi effettua la telefonata che dal suo interlocutore. In sostanza, una voce annuncerà quando la registrazione inizia e finisce. A quanto pare, una volta che la funzione sarà disponibile, l’app Telefono mostrerà il pulsante Registra durante ogni chiamata: basterà fare tap di esso per avviare il disclaimer e far sì che la registrazione abbia inizio.

La trascrizione sarebbe una manna dal cielo per molti utenti che hanno bisogno di registrare interviste, riunioni e altro. Dal momento che Google lo permette già tramite Registratore, chiaramente non sarebbe difficile per la società implementare una funzione del genere nell’app Telefono. Si tratta comunque di una feature ancora in fase di test, quindi non c’è la certezza che venga ufficializzata dal colosso della ricerca. Inoltre, potrebbe essere disponibile solo sui dispositivi Pixel in determinati territori.

Nel frattempo, Google ha deciso di chiudere momentaneamente tutti i suoi uffici in Cina, per combattere la diffusione del coronavirus su indicazione del governo cinese.