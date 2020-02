Poco X2, primo smartphone del nuovo brand

Luca Colantuoni,

Il primo smartphone del nuovo brand (la separazione da Xiaomi è avvenuta a gennaio) si chiama Poco X2. Non è tuttavia una novità, in quanto è la versione indiana del Redmi K30 4G disponibile in Cina. Si tratta dunque di un modello di fascia medio-alta. Il successore del Pocophone F1 verrà annunciato nei prossimi mesi.

Il Poco X2 possiede una cover in vetro 3D (Gorilla Glass 5) e uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione full HD+ (2400×1080 pixel) e refresh rate di 120 Hz. Nell’angolo superiore destro ci sono due fotocamera frontali con sensori da 20 e 2 megapixel (standard e profondità). Le quattro fotocamere posteriori hanno invece sensori da 64, 8, 2 e 2 megapixel (standard, ultra grandangolare, profondità e macro). Il sensore principale è il noto Sony IMX686, introdotto per la prima volta proprio con il “gemello” Redmi K30 4G.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore octa core Snapdragon 730G, 6/8 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Il suffisso G nel nome del SoC indica chiaramente il supporto per le funzionalità gaming. Il calore generato durante il gioco viene smaltito con un sistema di raffreddamento a liquido.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual SIM). Sono presenti anche il lettore di impronte digitali laterale, sensore ad infrarossi, porta USB Type-C e jack audio da 3,5 millimetri. La batteria da 4.500 mAh supporta la ricarica rapida da 27 Watt. Il sistema operativo è Android 10 con interfaccia MIUI 11.

Il Poco X2 sarà in vendita su Flipkart dall’11 febbraio (colori Atlantis Blue, Matrix Purple e Phoenix Red)- Non è noto se e quando arriverà in Italia. I precedenti Redmi K20/K20 Pro sono stati distribuiti come Xiaomi Mi 9T/9T Pro).